GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng qua đời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng qua đời

Yến Anh

(NLĐO)- GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học và nghiên cứu Hán Nôm, đã qua đời.

Thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và gia đình cho biết GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng đã qua đời vào lúc 16 giờ 59 phút ngày 7-10, hưởng thọ 86 tuổi.

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng qua đời - Ảnh 1.

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng. Ảnh: TTXVN

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng, sinh năm 1940, tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (cũ), được giới khoa học xã hội Việt Nam đánh giá là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học và nghiên cứu Hán Nôm.

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng từng là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống; Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học; Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia.

Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2017 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Trong suốt cuộc đời dành cho nghiên cứu Hán Nôm của mình, GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng đã ra mắt nhiều công trình tiêu biểu nh "Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, tuyển chọn và lược thuật" (1992), "Di văn chùa Dâu" (1996), "Truyền kỳ mạn lục giải âm" (2001/2019), "Tự điển chữ Nôm" (2006 - Giải A sách hay do Hội xuất bản Việt Nam trao), "Khái luận văn tự học chữ Nôm" (2008, Giải thưởng Nhà nước), "Âm tiết và loại hình ngôn ngữ" (2012).

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng qua đời - Ảnh 2.

Bộ "Tự điển chữ Nôm dẫn giải" gồm 2 tập, dày hơn 2.000 trang

Đặc biệt, bộ "Tự điển chữ Nôm dẫn giải" (2 tập, 2015) đồ sộ nhất từ trước tới nay với dung lượng lên tới 2.323 trang, sưu tập và dẫn giải hơn 9.450 hình chữ Nôm khác nhau, trong đó có tới gần 3.000 chữ Nôm tự tạo chưa hề có mặt trong các tự điển và các font chữ Nôm hiện đang sử dụng.

Tác phẩm "Tự điển chữ Nôm dẫn giải"  của GS-TSKH Nguyễn Quang Hồngđược độc giả trong nước và quốc tế đánh giá cao, vượt trội so với các bộ từ điển trước đó. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cuối cùng, kết tinh cả đời nghiên cứu của ông.

Các chuyên gia đánh giá trong bộ tự điển chữ Nôm của ông không chỉ có chữ Nôm mà còn có cả một kho chứng tích về lịch sử và văn hoá Việt Nam. Ở đó, qua các ví dụ trích dẫn để làm rõ nghĩa cho các chữ Nôm, người ta thấy có những tác phẩm danh tiếng của các đại thi hào như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu… và cả những tác phẩm văn xuôi như "Truyền Kỳ mạn lục giải âm", Các Thánh truyện (Công giáo), Cổ Châu lục (Phật giáo)… với nhiều giá trị tư tưởng lớn của cha ông xưa để lại, cho đến các tục lệ văn hoá truyền thống ẩn hiện trong những câu thơ ca, hò vè của dân gian xưa.

Tin liên quan

NSND - Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

NSND - Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

(NLĐO) - Nhạc sĩ Thế Hiển đã để lại cho đời nhiều ca khúc hay và sâu sắc. Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới nghệ sĩ và khán giả xúc động.

qua đời tài liệu Hán Nôm Nguyễn Quang Hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo