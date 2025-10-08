GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng qua đời

Thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và gia đình cho biết GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng đã qua đời vào lúc 16 giờ 59 phút ngày 7-10, hưởng thọ 86 tuổi.

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng. Ảnh: TTXVN

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng, sinh năm 1940, tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (cũ), được giới khoa học xã hội Việt Nam đánh giá là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học và nghiên cứu Hán Nôm.

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng từng là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống; Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học; Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia.

Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2017 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Trong suốt cuộc đời dành cho nghiên cứu Hán Nôm của mình, GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng đã ra mắt nhiều công trình tiêu biểu nh "Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, tuyển chọn và lược thuật" (1992), "Di văn chùa Dâu" (1996), "Truyền kỳ mạn lục giải âm" (2001/2019), "Tự điển chữ Nôm" (2006 - Giải A sách hay do Hội xuất bản Việt Nam trao), "Khái luận văn tự học chữ Nôm" (2008, Giải thưởng Nhà nước), "Âm tiết và loại hình ngôn ngữ" (2012).

Bộ "Tự điển chữ Nôm dẫn giải" gồm 2 tập, dày hơn 2.000 trang

Đặc biệt, bộ "Tự điển chữ Nôm dẫn giải" (2 tập, 2015) đồ sộ nhất từ trước tới nay với dung lượng lên tới 2.323 trang, sưu tập và dẫn giải hơn 9.450 hình chữ Nôm khác nhau, trong đó có tới gần 3.000 chữ Nôm tự tạo chưa hề có mặt trong các tự điển và các font chữ Nôm hiện đang sử dụng.

Tác phẩm "Tự điển chữ Nôm dẫn giải" của GS-TSKH Nguyễn Quang Hồngđược độc giả trong nước và quốc tế đánh giá cao, vượt trội so với các bộ từ điển trước đó. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cuối cùng, kết tinh cả đời nghiên cứu của ông.

Các chuyên gia đánh giá trong bộ tự điển chữ Nôm của ông không chỉ có chữ Nôm mà còn có cả một kho chứng tích về lịch sử và văn hoá Việt Nam. Ở đó, qua các ví dụ trích dẫn để làm rõ nghĩa cho các chữ Nôm, người ta thấy có những tác phẩm danh tiếng của các đại thi hào như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu… và cả những tác phẩm văn xuôi như "Truyền Kỳ mạn lục giải âm", Các Thánh truyện (Công giáo), Cổ Châu lục (Phật giáo)… với nhiều giá trị tư tưởng lớn của cha ông xưa để lại, cho đến các tục lệ văn hoá truyền thống ẩn hiện trong những câu thơ ca, hò vè của dân gian xưa.