Cha đẻ bản hit Bài thánh ca buồn qua đời

Theo thông tin từ gia đình, tác giả bản hit quốc dân "Bài thánh ca buồn"- nhạc sĩ Nguyễn Vũ -qua đời chiều 24-9 vì nhồi máu cơ tim, thọ 81 tuổi.

Nhạc sĩ Nguyên Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sinh sống tại Đà Lạt. Từ nhỏ, ông được học nhạc lý, tiếp xúc nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano. 12 tuổi, ông đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức.

Ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là "Bài thánh ca buồn", được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1972. Ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc là nhạc sĩ Thái Châu, sau đó thì nhiều ca sĩ thể hiện lại ca khúc này theo phong cách của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ là người thẳng tính. Nhiều lần ông lên tiếng phản đối nhiều ca sĩ hát sai lời bài hát của ông khiến cho "Bài thánh ca buồn" mất đi ít nhiều ý nghĩa mà ông muốn truyền tải.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng kể về sự ra đời của ca khúc Bài thánh ca buồn: "Mùa Giáng sinh thường được hiểu là một mùa vui nhưng năm 1972, khi được một nhà xuất bản đề nghị sáng tác một ca khúc nhân mùa Noel, tôi nghĩ mãi không biết nên viết như thế nào. Khi về nhà mở nghe bài Đêm thánh vô cùng (Silent Night), tôi bỗng nhớ lại một kỷ niệm hồi còn là cậu bé 14 tuổi. Lúc ấy, nhà tôi ở Đà Lạt nằm cạnh con dốc dẫn lên nhà thờ Con Gà. Mỗi lần chuông nhà thờ đổ, tôi lại thấy bóng dáng một người con gái rất xinh đi lễ ngang nhà.

Tôi đã lặng lẽ theo sau cô ấy nhiều lần cho đến một hôm đúng ngày lễ Giáng sinh. Trời mưa lất phất khiến cả hai chúng tôi đều không hẹn mà tình cờ cùng núp dưới mái hiên. Tôi bất ngờ xúc động khi nghe cô nhẩm hát theo bài Đêm thánh vô cùng với một chất giọng khá hay"

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ kể hoàn cảnh ra đời của Bài thánh ca buồn

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ trong một chương trình ca nhạc tác giả tác phẩm, trong đó có Bài thánh ca buồn của ông

Vì vậy, nghe lại bài hát này, trong tôi, kỷ niệm xưa chợt ùa về và những giai điệu cứ thế tuôn trào. Chỉ trong gần hai giờ, tôi đã ký âm xong bài hát và khi cầm đàn guitar chơi lại, chính tôi cũng cảm thấy xúc động. Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên hát bài hát này và ngay sau đó, nó trở thành ca khúc "hot" nhất trong mùa Giáng sinh năm đó.

Trong suốt 35 năm qua, nhất là những năm gần đây, khi các trung tâm băng dĩa nhạc thực hiện chương trình nhạc Giáng sinh, Bài thánh ca buồn vẫn luôn được người nghe yêu thích. Đó là điều chính tôi cũng không ngờ. Thật ra, ai trong đời cũng trải qua một thời yêu thương mơ mộng mà thường những kỷ niệm buồn bao giờ cũng khắc sâu và dễ làm mềm lòng người mỗi khi được gợi lại. Có lẽ Bài thánh ca buồn của tôi phần nào đã làm được điều đó chăng?"

Về giọng hát, nhạc sĩ Nguyễn Vũ thích những ca sĩ có giọng hát cứng rắn như: Elvis Phương, Thái Châu. Ông không thích những ca sĩ có giọng hát "ẻo lả" thể hiện ca khúc của mình bởi nhạc của ông viết theo hơi hướng phương Tây.