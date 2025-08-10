Siêu cúp Anh: Xem tân binh 116 triệu bảng của Liverpool

Sau một mùa hè sôi động với những thương vụ chuyển nhượng, Liverpool sẽ chính thức tái xuất trước đông đảo người hâm mộ, khẳng định tham vọng bảo vệ ngôi vương xứ sương mù bằng trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) với nhà vô địch FA Cup Crystal Palace. FPT Play sẽ tường thuật trực tiếp.

Tham vọng nhà vô địch

Nếu như Crystal Palace lần đầu tiên sau 119 năm được góp mặt ở trận đấu này thì Liverpool chỉ có thể xem Community Shield là màn khởi động quy mô cho cả mùa giải khắc nghiệt phía trước. "The Kop" đã 24 lần tham dự trận cầu đỉnh cao tại sân Wembley và mang về phòng truyền thống sân Anfield tổng cộng 16 chiếc dĩa bạc dành cho nhà vô địch.

Dù vậy, Liverpool không hề coi nhẹ trận tranh Siêu cúp Anh, cho dù rất nhiều lần phải nghe về lời nguyền "giành Community Shield sẽ mất ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh". Dư luận không chỉ nói cho vui bởi 13 mùa bóng gần nhất, Man City là đội bóng duy nhất hóa giải được "lời nguyền" khi đoạt cả Siêu cúp Anh lẫn Giải Ngoại hạng Anh ở mùa 2018-2019.

Một số thông tin đáng chú ý về tân binh Florian Wirtz của Liverpool. Đồ họa: VỆ LOAN

Với Liverpool, Siêu cúp Anh không chỉ là sự kiện mở màn mùa giải mới. Sau một mùa hè tích cực tăng cường lực lượng, "The Kop" kỳ vọng gặt hái thành công đầu tay, qua đó chuyển tải lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh ở đấu trường Giải Ngoại hạng Anh.

Crystal Palace có lý do để lo lắng dù trên hành trình lên ngôi vô địch FA Cup, họ quật ngã nhà vô địch Anh mùa trước là Man City trong trận chung kết. Các đội bóng "tân binh" quả thực có rất ít cơ hội đăng quang ở Community Shield, đơn cử ở 4 mùa giải gần nhất, những đội lần đầu góp mặt ở cuộc thư hùng tại sân Wembley đều thất bại.

Kích hoạt "bom tấn"

Crystal Palace và Liverpool đã gặp nhau 65 lần trên mọi đấu trường, trong đó Liverpool 36 lần giành chiến thắng. "The Kop" cũng chỉ thua một trong 16 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ khi Eberechi Eze ghi bàn thắng duy nhất cho Crystal Palace ở cuộc đọ sức tại Anfield hồi tháng 4-2024.

Xét về lực lượng, Liverpool giữ được gần như nguyên vẹn bộ khung lên ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Thay thế cho những sự ra đi bất khả kháng của Alexander-Arnold, Luis Diaz, Darwin Nunez và nhất là Diogo Jota, "The Kop" đưa về những bản hợp đồng xem ra còn chất lượng hơn, từ Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike cho đến Florian Wirtz.

Gia nhập đội chủ sân Anfield bằng bản hợp đồng kỷ lục ước lên đến 116 triệu bảng, Florian Wirtz sẽ phải chứng tỏ anh xứng đáng với khoản chi phí khổng lồ, đồng thời đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ Liverpool. Trận Siêu cúp chính là cơ hội để Wirtz ghi điểm, hệt như người đồng đội cũ Darwin Nunez đã từng thể hiện ở Community Shield 2022.

Ngôi sao người Uruguay khi ấy gia nhập "The Kop" cũng bằng số tiền kỷ lục 85 triệu bảng và màn ra mắt tại sân Wembley của anh quá chói sáng với một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Man City. Nhiều người kỳ vọng Wirtz sẽ tái hiện "hiệu ứng Nunez" - không chỉ ghi bàn hoặc kiến tạo mà còn mang đến cảm xúc bùng nổ ngay trận chính thức đầu tiên.

So với Darwin Nunez khi ấy, Wirtz có phong cách khác biệt: Ít phụ thuộc vào sức mạnh thể chất, thay vào đó là sự tinh tế trong xử lý và tư duy chiến thuật. Nhưng điểm chung của cả hai là tinh thần sẵn sàng chứng minh giá trị ngay từ phút đầu tiên khoác áo Liverpool ở một trận tranh cúp.

Wirtz sẽ phải đối mặt với một hàng tiền vệ giàu thể lực và không ngại va chạm. Đây chính là phép thử để xem khả năng thích nghi của anh với môi trường bóng đá Anh - nơi tốc độ và sức mạnh thường quyết định nhịp độ trận đấu. Lối chơi thông minh, có tư chất thủ lĩnh và khả năng sáng tạo vượt trội là các phẩm chất mà HLV Slot mong chờ tân binh người Đức thể hiện, tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ lên lối chơi toàn đội.

Ngoài Wirtz, Liverpool cũng trình làng Hugo Ekitike - tiền đạo người Pháp được mua từ Frankfurt với giá khoảng 80 triệu bảng. Nếu Wirtz là bộ não, Ekitike sẽ là mũi khoan sắc bén trước mọi khung thành. Chân sút 23 tuổi hứa hẹn tạo nên bộ ba tấn công mới mẻ cùng Mohamed Salah và Cody Gakpo.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu lần đầu HLV Slot dẫn dắt Liverpool trong một trận tranh danh hiệu. Crystal Palace dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Áo Oliver Glasner là một đội bóng kỷ luật, phòng ngự kín kẽ và sắc bén ở khâu phản công. Mùa trước, họ gây không ít khó khăn cho các "ông lớn" Giải Ngoại hạng Anh và việc có mặt ở Wembley là minh chứng cho sức mạnh tập thể ấy.

Với Crystal Palace, trận Community Shield là cơ hội lịch sử để họ giành danh hiệu cao quý. Lối chơi phản công sắc bén cùng tinh thần chiến đấu của họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, nhất là nếu Liverpool chưa đạt trạng thái vận hành trơn tru.



