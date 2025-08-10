Soi tỉ số trận khai mùa Crystal Palace - Liverpool: Bùng nổ ở Wembley

Virgil Van Dijk (Liverpool, phải) tranh bóng với Sarr (Crystal Palace) trong trận hòa 1-1 mùa vừa qua

Trận khai mùa ở nước Anh (Community Shield) giữa nhà vô địch Premier League Liverpool và đội đoạt cúp FA Crystal Palace là trận cầu gai góc dưới mắt các chuyên gia, trong lúc nhà cái thản nhiên dự báo Liverpool chấp đến 1 trái.

Đại bàng Crystal Palace đã gây bất ngờ cho Man City trong trận chung kết Cúp FA 2024-2025 và giờ đây họ đang hướng đến một chiến thắng quan trọng khác tại Community Shield khi đụng độ đối thủ "quen mặt" Liverpool.

Về lực lượng, HLV Oliver Glasner giữ được nguyên vẹn đội hình mùa trước khi cầu thủ chủ chốt Eberechi Eze vẫn dẫn dắt thế công, trong khi tân binh Borna Sosa được kỳ vọng sẽ có trận ra mắt chính thức tại Wembley.

Nhà cầm quân 50 tuổi bình luận về trận đấu với Liverpool: "Với tư cách là nhà vô địch, chúng tôi phải đối đầu với đội xếp thứ 12, và dĩ nhiên, với cách họ tiếp tục thể hiện trên thị trường chuyển nhượng, với cách họ củng cố đội hình, Liverpool là đội chiếu trên.

Nhưng Man City cũng là đội chiếu trên ở chung kết cúp FA, và chúng tôi đã thắng, vì vậy chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có cơ hội, và đó là cách chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu".

Đối đầu trực tiếp

19-12-2020: Crystal Palace v Liverpool 0-7

23-05-2021: Liverpool v Crystal Palace 2-0

18-09-2021: Liverpool v Crystal Palace 3-0

23-01-2022: Crystal Palace v Liverpool 1-3

15-08-2022: Liverpool v Crystal Palace 1-1

25-02-2023: Crystal Palace v Liverpool 0-0

09-12-2023: Crystal Palace v Liverpool 1-2

14-04-2024: Liverpool v Crystal Palace 0-1

05-10-2024: Crystal Palace v Liverpool 0-1

25-05-2025: Liverpool v Crystal Palace 1-1

Nhìn vào lịch sử đối đầu, ta thấy khoảng cách giữa Liverpool và Crystal Palace đã thu hẹp đáng kể. Liverpool trước đây thường dễ dàng thắng cách biệt Crystal Palace, nhưng từ 2022 đến nay, họ chỉ thắng 2 trong 6 lần đối mặt và cả 2 lần đều với tỉ số sát nút.

Hãy nghe Arne Slot nói: "Thật tuyệt nếu bạn có thể bắt đầu mùa giải bằng một chiến thắng. Chúng tôi phải đối mặt với một Crystal Palace khó nhằn. Palace đã cho thấy việc đánh bại họ trong một trận đấu đơn lẻ là khó khăn như thế nào".

Nhưng nếu Palace bảo toàn được sức mạnh thì Liverpool vào cuộc với những vũ khí mới, mạnh mẽ và hoàn hảo hơn. The Reds đã làm rất tốt khi chiêu mộ bộ ba đến từ Bundesliga, Hugo Ekitike, Florian Wirtz và Jeremie Frimpong vào đầu mùa hè 2025.

Mới mẻ và lạ lẫm sẽ là yếu tố quyết định cho trận mở màn mùa bóng mới 2025, trong lúc với đội hình đầy sao, Arne Slot vẫn còn rất nhiều cầu thủ hàng đầu để lựa chọn và làm thay đổi diện mạo cuộc chiến. Có thể tin rằng Mohamed Salah cùng các đồng đội sẽ chứng minh được giá trị của mình trên sân.

Dự đoán: Crystal Palace - Liverpool 1-3

FA Community Shield Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 10/08 22:00 Crystal Palace (N) - Liverpool 1.90 1 : 0 1.975 1.925 2 3/4 1.925

Ngay từ sớm, thị trường đã rộ lên mức chấp "khủng" cho một trận chung kết khi Liverpool chấp Crystal Palace đến 1 trái, cho lựa. Mấy ngày qua, thị trường đã lệch về phía chủ nhà Crystal Palace với giá 90-97. Thậm chí sáng nay đã chuyển thành ăn 9 thua đủ. Dù sao, theo hàng hiệu như Liverpool vẫn "vui" hơn khi mà trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng.

Các chuyên gia đều dự đoán Liverpool sẽ thắng với tỉ số sít sao, vì thế tỉ số 1-0 có giá thấp nhất thị trường với đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 2-0 ăn 7.9, còn 2-1 ăn 8. Trong xu thế hiếm hoi bàn thắng, cửa xỉu rất được ưa chuộng nên tỉ số 1-1 chỉ ăn 7.9, còn 2-2 ăn đến 17.

Cửa thắng của Crystal Palace là rất khó khi tỉ số 0-1 có giá đặt 1 ăn đến 15, còn 1-2 ăn đến 16. Giới dự đoán tỉ số cũng dự báo chuyện hòa 0-0 là rất khó xảy ra khi ra giá đặt 1 ăn đến 14.