Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu

PGS-TS Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao sức khỏe Việt Nam:

Đặt người dân ở vị trí trung tâm

Quốc hội (QH) khóa mới được kỳ vọng tiếp tục kiên định quan điểm đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống y tế theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thực tiễn phát triển của y học hiện đại. Các chính sách cần tạo điều kiện để hệ thống y tế vận hành hiệu quả hơn, đồng thời phát huy vai trò của các cơ sở y tế, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cũng như những lực lượng tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, những lĩnh vực nền tảng như y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chuyển đổi số y tế và các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cần được quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy đội ngũ nhân viên y tế chịu áp lực nghề nghiệp lớn trong khi cơ chế đãi ngộ chưa tương xứng. Vì vậy, cần có các chính sách phù hợp để bảo vệ nhân viên y tế trong quá trình hành nghề, đồng thời tạo môi trường làm việc ổn định nhằm giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y.

Khi các chính sách được xây dựng với cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, đồng thời được triển khai hiệu quả và giám sát chặt chẽ, hệ thống y tế Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để phát triển theo hướng công bằng, chất lượng và bền vững, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân.





TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Kiến tạo nền giáo dục nhân văn, tiên tiến

Hướng tới kỳ bầu cử đại biểu (ĐB) QH khóa mới, tôi đặt kỳ vọng vào việc cử tri sẽ lựa chọn được những ĐB xuất sắc nhất. Đó phải là những cá nhân có phẩm chất đạo đức sáng ngời, sự liêm chính tuyệt đối và minh bạch về tài sản. Hơn thế nữa, một ĐB của thời đại mới cần có tư duy liên ngành rộng mở, am hiểu công nghệ, đủ bản lĩnh và tự tin để cống hiến trí tuệ vào công cuộc hoàn thiện các chính sách kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, giáo dục là lĩnh vực tôi gửi gắm niềm tin lớn lao. Tôi mong mỏi các ĐB sẽ phát huy vai trò của mình, hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng thành những chính sách hành động cụ thể. Mục tiêu thiết thực là từng bước khắc phục những bất cập dai dẳng như áp lực thi chuyển cấp, tình trạng biến tướng dạy thêm - học thêm và xu hướng thương mại hóa giáo dục.

Cần thừa nhận những khó khăn của ngành giáo dục không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Vì vậy, rất cần ở các ĐB sự thấu cảm, sẻ chia và đồng hành bền bỉ để kiến tạo một nền giáo dục nhân văn, tiên tiến.





Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân:

Ổn định vĩ mô là nền tảng quan trọng nhất

Ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng quan trọng nhất trong điều hành tài chính - ngân sách. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, nếu chính sách tài khóa thiếu vững chắc thì khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài sẽ bị suy giảm. Vì vậy, chính sách ngân sách cần hướng tới mục tiêu bền vững dài hạn, tránh những biện pháp hỗ trợ có tính ngắn hạn nhưng có thể làm gia tăng rủi ro tài khóa trong tương lai.

Việc phân bổ nguồn lực ngân sách cần được thực hiện theo hướng có trọng tâm, ưu tiên cho các lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn như phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chính sách thuế cần tiếp tục được cải cách theo hướng vừa bảo đảm nguồn thu bền vững cho ngân sách vừa tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Việc đơn giản hóa thủ tục thuế, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp (DN) và nâng cao tính ổn định, dự đoán được của chính sách sẽ giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.





Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Vietravel:

Mong lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của doanh nhân

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu vươn lên trở thành quốc gia phát triển, yêu cầu đặt ra đối với QH và Chính phủ nhiệm kỳ tới sẽ cao hơn rất nhiều. Một trong những yếu tố quan trọng là cần tăng cường sự tham gia của lực lượng DN, doanh nhân trong cơ quan lập pháp.

Bên cạnh đó, QH cần thiết kế thêm các cơ chế tham vấn rộng mở hơn đối với cộng đồng DN. Cụ thể, các ủy ban của QH - đặc biệt là những cơ quan liên quan đến kinh tế, tài chính, văn hóa… - có thể mời các doanh nhân trong và ngoài nước có uy tín tham gia hội đồng tư vấn hoặc nhóm tham vấn chính sách, dù họ không phải là đại biểu QH.

Việc thiết lập các kênh đối thoại trực tiếp giữa các ủy ban của QH với hiệp hội DN, doanh nhân sẽ giúp cơ quan lập pháp nắm bắt sát hơn những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn khi xây dựng luật và chính sách, từ đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để DN đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của đất nước.

Kiểm tra thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, Đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM





Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Đại Dũng:

Nâng cao vị thế người lao động

Tôi kỳ vọng các ĐBQH khóa mới sẽ mang vào nghị trường hơi thở thực tiễn từ nhà máy, trăn trở cùng người lao động những vấn đề dân sinh sát sườn như: cải thiện chính sách tiền lương, tháo gỡ nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội và nâng cao phúc lợi an sinh. Tôi cũng mong mỏi một hành lang pháp lý về lao động ngày càng hoàn thiện, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, ổn định.

Mỗi lá phiếu của chúng tôi hôm nay là kỳ vọng vào một bộ máy nhà nước liêm chính, biết lắng nghe và giải quyết rốt ráo những nguyện vọng chính đáng của giai cấp công nhân. Chúng tôi tin rằng sự hoàn thiện về thể chế pháp luật trong nhiệm kỳ mới sẽ là động lực quan trọng để nâng cao vị thế của người lao động Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.





Ông Lê Quý Ba (74 tuổi; ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM):

Lựa chọn người hết lòng vì dân

Kỳ bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với các lần trước, nhất là sau khi cả nước tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Tôi kỳ vọng những người được cử tri tin tưởng lựa chọn phải thực hiện tốt nhiệm vụ, hết lòng lo cho dân, vì dân, không đặt lợi ích cá nhân lên trên.

Tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, hiểu rõ hơn hoạt động, năng lực và mức độ gắn bó của họ với lợi ích của dân. Tôi sẽ lựa chọn những người có thành tích, có năng lực, thực sự vì dân, cống hiến cho dân. Tôi tin tưởng những người được bầu, nếu trúng cử sẽ làm hết trách nhiệm của một ĐB dân cử.





Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường:

Thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông

Trong nhiệm kỳ mới của QH, tôi kỳ vọng những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông, sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát triển giao thông xanh và mở rộng mạng lưới giao thông công cộng cần được xem là định hướng lâu dài trong quản lý và phát triển đô thị. Để tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, cần đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa, thu hút sự tham gia của đông đảo DN, đặc biệt là DN trong nước.

Nếu được triển khai đồng bộ và quyết liệt, giao thông công cộng và giao thông xanh có thể trở thành khâu đột phá để giải quyết bài toán hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời tạo động lực đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.