Gửi tâm thư đến trang Fanpage công an, người phụ nữ tìm thấy người cha sau 30 năm

Ngày 19-4, tin từ Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết qua thông tin người dân cung cấp tới trang Fanpage của công an phường, đơn vị này đã vào cuộc và đã giúp một người phụ nữ tìm thấy người cha sau 30 năm thất lạc.

Khoảnh khắc chị Lê Thị Hằng gặp lại người cha sau 30 năm xa cách

Theo Công an phường Đông Sơn, ngày 16-4, chị Lê Thị Hằng (SN 1992, ngụ xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi một tin nhắn tới Fanpage Công an phường Đông Sơn với mong muốn tìm người cha ruột đã thất lạc từ thuở ấu thơ.

Theo nội dung chị Hằng chia sẻ, khi chị mới 2 tuổi, cha rời đi, để lại hai mẹ con. Năm chị lên 5 tuổi, mẹ qua đời, tuổi thơ của chị lớn lên trong thiếu thốn tình thân. Thông tin về người cha đều mờ nhạt trong ký ức của chị.

Duy nhất một lần, khi chị tròn 18 tuổi, người cha từng trở về tìm con nhưng không thể gặp do lúc đó chị đang đi học xa nhà. Kể từ đó, ông đã không quay lại tìm chị nữa.

Ngoài những dòng ký ức trên, chị Hằng có cung cấp thông tin về người cha của mình có tên là Lê Viết C. (sinh năm khoảng 1958 - 1960, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa).

Từ câu chuyện trên, Công an phường Đông Sơn đã vào cuộc thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và xác minh thực tế tại các tổ dân phố, các cụm dân cư trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin nhắn của chị Hằng, Công an phường Đông Sơn đã nhanh chóng lên phương án hỗ trợ chị Hằng tìm người cha thất lạc

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và ý thức sâu sắc về nhiệm vụ phục vụ nhân dân, hơn một ngày tích cực rà soát, Công an phường Đông Sơn đã xác định được ông Lê Viết C. quê tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (cũ), hiện đang sinh sống tại một tổ dân phố thuộc phường Sầm Sơn.

Ngay sau khi có kết quả xác minh, ngày 17-4, đại diện chỉ huy Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị Lê Thị Hằng đến Công an phường Sầm Sơn để tiếp tục xác minh và tổ chức cho hai cha con gặp mặt.

Giây phút con gái đoàn tụ với người cha sau hơn 30 năm xa cách, những giọt nước mắt nghẹn ngào, những cái ôm siết chặt khiến ai cũng xúc động. Bản thân ông C. cho biết ông luôn mang trong lòng nỗi day dứt, nhớ thương con gái. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe yếu, từng nhiều lần bị tai biến nên việc đi lại vô cùng khó khăn, khiến ông không thể tự mình đi tìm con như mong muốn.

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an, chị Lê Thị Hằng đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Đông Sơn. Trong thư, chị Hằng chia sẻ rằng nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình của lực lượng công an, ước mơ tìm lại người thân tưởng chừng như không thể của chị đã trở thành hiện thực.