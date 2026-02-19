HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Gương AI đo dấu hiệu sinh tồn, camera tàng hình trong cơ thể

Phương Linh

(NLĐO) - Công nghệ sàng lọc và chẩn đoán chứng kiến nhiều bước tiến với thiết bị như gương AI đo dấu hiệu sinh tồn hay bộ dò Perovskite đầu tiên trên thế giới.

Tại Thái Lan, Bệnh viện Bangkok hợp tác với Công ty Access Limited đang thí điểm gương AI đo dấu hiệu sinh tồn. 

Gương "bắt" bệnh

Đây là thiết bị thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sàng lọc và đánh giá dấu hiệu sinh tồn không tiếp xúc. Chiếc gương sẽ quét khuôn mặt trong 45 giây để phân tích sức khỏe theo thời gian thực.

Gương sẽ kiểm tra nhịp tim (mạch), nhịp thở (tốc độ hô hấp), huyết áp, độ bão hòa oxy, biến thiên nhịp tim (HRV), sàng lọc rối loạn nhịp tim, mức độ căng thẳng cùng nhiều chỉ số khác. 

Bệnh viện Bangkok kỳ vọng gương AI sẽ giảm gánh nặng cho nhân viên y tế và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe dự phòng hiệu quả.

img

Gương AI đo dấu hiệu sinh tồn đặt tại Bệnh viện Bangkok ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Hospital

Bộ dò mới chẩn đoán trong tích tắc

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu từ Đại học Northwestern (Mỹ) và Đại học Tô Châu (Trung Quốc) vừa phát triển thành công bộ dò dựa trên vật liệu Perovskite đầu tiên, có khả năng thu giữ các tia gamma đơn lẻ với độ chính xác vượt trội phục vụ chẩn đoán hình ảnh SPECT.

Hiện nay, các bác sĩ sử dụng các kỹ thuật y học hạt nhân - như chụp SPECT (chụp cắt lớp phát xạ đơn photon) - để quan sát hoạt động bơm máu của tim, theo dõi lưu lượng máu và phát hiện các bệnh lý ẩn sâu trong cơ thể.

Y học hạt nhân, như kỹ thuật SPECT, hoạt động giống một chiếc camera tàng hình. Bác sĩ sẽ đưa lượng nhỏ dược chất phóng xạ an toàn và có tuổi thọ ngắn vào vùng cơ thể cần kiểm tra. Chất này giải phóng các tia gamma. Mỗi tia gamma như một điểm ảnh (pixel), và máy sẽ tái tạo thành ảnh cắt lớp 3D, giúp bác sĩ đánh giá chi tiết hoạt động của cơ quan nội tạng.

Tuy nhiên, các máy này phụ thuộc vào bộ dò vừa đắt đỏ vừa khó sản xuất. Bộ dò thường làm từ cadmium zinc telluride (CZT) hoặc sodium iodide (NaI). Bộ dò CZT rất đắt đỏ, từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu USD/máy, và tinh thể lại giòn nên cực khó sản xuất. Bộ dò NaI rẻ hơn nhưng cồng kềnh, hình ảnh thiếu độ chính xác.

Năm 2013, nhóm nghiên cứu chứng minh được Perovskite có thể dò tia X và tia gamma hiệu quả. Sau đó, họ tạo ra cảm biến dạng lưới điểm ảnh - giống hệt điểm ảnh trên camera điện thoại - mang lại độ sắc nét và ổn định kỷ lục. Do đó, bộ dò Perovskite có tiềm năng giúp các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hạt nhân phổ biến chính xác, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn hơn.

"Nghiên cứu này cho thấy chúng ta có thể đưa bộ dò Perovskite đi xa đến mức nào ngoài phạm vi phòng thí nghiệm. Giờ đây, chúng tôi chứng minh được bộ dò này đáp ứng đủ độ phân giải và độ nhạy cho các ứng dụng khắt khe như y học hạt nhân" - Mercouri Kanatzidis từ Đại học Northwestern, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Với bệnh nhân, bộ dò Perovskite đồng nghĩa thời gian quét ngắn hơn, hình ảnh chẩn đoán sắc nét hơn và giảm thiểu mức độ phơi nhiễm bức xạ. 

Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Nature Communications. Công ty khởi nghiệp Actinia Inc. đang đưa công nghệ này từ phòng thí nghiệm vào bệnh viện.

Tin liên quan

Phà chở khách có cánh lướt trên bờ biển Mỹ, nhắm cả mục đích quân sự

(NLĐO) - Điều khiến phà chở khách Viceroy trở nên đặc biệt là được thiết kế để có thể bay ở độ cao khoảng 10 m trên mặt biển với tốc độ tới 290 km/giờ.

Thiết bị điện tử có thể... ăn được

(NLĐO) - Việc linh kiện điện tử được chế tạo từ vật liệu không độc hại cho phép phát triển các thiết bị có thể nuốt vào cơ thể.

Công cụ AI giúp theo dõi băng trôi

Các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS) phát triển một công cụ AI mới, có thể tự động theo dõi vòng đời của tảng băng trôi

chăm sóc sức khỏe AI thiết bị thông minh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo