Tết cộng đồng - ngày hội trọn vẹn của kiều bào

Trong những ngày Tết đến xuân về, các cán bộ đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nỗ lực biến Tết Việt thành một ngày hội trọn vẹn cho bà con chứ không chỉ là một buổi gặp mặt theo thông lệ.

Năm nay, những ngày Tết cộng đồng Xuân Giáp Thìn 2024, Xuân quê hương ở nước ngoài đã được các cán bộ ngoại giao chuẩn bị từ sớm, với nhiều tiết mục đặc sắc. Những ngày hội đó được bà con mong chờ, lặn lội từ xa xôi đến dự.

Đặc biệt, năm nay, rất nhiều cơ quan đại diện tại nhiều châu lục tổ chức Tết cộng đồng vào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2.

Kiều bào hát về quê hương ở Hà Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức chương trình "Xuân Quê hương" với sự tham dự của gần 500 kiều bào, du học sinh và đông đảo bạn bè Hà Lan yêu mến và gắn bó với Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ do chính kiều bào cùng nhau tự dàn dựng, biểu diễn

Kiều bào và bạn bè Hà Lan đã có dịp được thưởng thức những món ăn cổ truyền ngày Tết như bánh chưng, nem rán…, thưởng thức và tham gia vào nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng hát những bài hát về tình yêu quê hương, đất nước.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Ngô Hướng Nam vui mừng thông báo vào tháng 1-2024 vừa qua, Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã mở rộng cửa, cho phép người Việt ở nước ngoài mua nhà trong nước, không phải phải nhờ người thân đứng tên hộ như trước đây.

"Chợ quê" tại New York

Cùng ngày 3-2, Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 do Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại New York và Hội Người Việt Nam tại New York (Mỹ) phối hợp tổ chức tại quận Brooklyn - một trong những trung tâm văn hoá, nghệ thuật của TP New York.

Hội chợ Xuân với chủ đề "Chợ quê" đã tái hiện không gian Tết truyền thống của người Việt, với những món ăn đặc trưng của 3 miền, các trò chơi lễ hội dân gian và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ngập tràn khí xuân.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 700 lượt khách thuộc nhiều thành phần và thế hệ trong cộng đồng người Việt, nhất là các bạn trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP New York và vùng lân cận, cùng nhiều bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đánh giá cao nỗ lực, sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thanh niên, sinh viên người Việt tại Mỹ.

Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 tại New York



Đại sứ khẳng định hội chợ cùng sự kiện Xuân Quê hương do phái đoàn tổ chức không chỉ mang lại không khí Tết cổ truyền của dân tộc, giúp cộng đồng người Việt ở Mỹ và New York vơi đi nỗi nhớ quê nhà, mà còn góp phần quảng bá ngày Tết Nguyên đán và những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế, nhất là sau khi Liên Hiệp Quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc tế của Liên Hiệp Quốc vào cuối năm ngoái.

Ấm áp Xuân quê hương tại Algeria

Ngày 3-2, chương trình Xuân Quê hương - xuân Giáp Thìn 2024 được Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức với sự tham dự của hơn 200 khách mời.

Đại sứ Trần Quốc Khánh gửi thư cảm ơn và quà Tết đến các kiều bào tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho hoạt động chung của cộng đồng trong năm 2023; trao thư chúc mừng cho Liên đoàn Vovinam Algeria vì đã đạt thành tích xuất sắc thứ 2 toàn đoàn tại Giải vô địch Vovinam Thế giới lần VII tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng chuyển Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 của Ban Tuyên giáo, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đến biên tập viên Chalgou Meriem (Kênh truyền hình kỹ thuật số JEEL DZ TV), tác giả phóng sự "Mảnh đất hoa sen - Sự thật kỳ lạ về Việt Nam và một nền văn hóa ẩm thực thú vị".

Tết cộng đồng hằng năm luôn là dịp để nhiều thế hệ trong cộng đồng người Việt tại Algeria cùng nhau cảm nhận không khí và hương vị Tết cổ truyền, hiểu biết thêm về phong tục ngày Tết của người Việt.

Nhiều gia đình kiều bào thế hệ thứ 3, lái xe hơn 500 km đến tham dự vì đối với cộng đồng, đại sứ quán là mái ấm quê nhà, đến đại sứ quán cũng chính là phần nào được trở về quê hương Việt Nam yêu dấu.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã giới thiệu các món ăn, âm nhạc truyền thống và các màn biểu diễn võ thuật và múa lân đặc sắc do các võ sinh Vovinam, võ cổ truyền, Thanh Long võ đạo người Algeria thực hiện.



Biểu diễn các loại võ cổ truyền tại chương trình Xuân Quê hương - xuân Giáp Thìn 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức

Xuân về khắp mọi miền



Tối 3-2, đại sứ quán ta tại Venezuela đã tổ chức Tết cộng đồng 2024. Đông đảo cán bộ nhân viên, gia đình và bạn bè cùng cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, mùa xuân, đất nước; được thưởng thức hương vị các món ăn truyền thống quen thuộc của ngày Tết cổ truyền của dân tộc và những màn pháo hoa rực rỡ.

Tiết mục văn nghệ tại Tết cộng đồng 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức

Trong khi đó, tại chương trình ở trung tâm thủ đô Oslo - Na Uy tối 3-2, các đại biểu cùng nhau lắng nghe các giai điệu quê hương, gửi tặng nhau những bài thơ chúc Tết, xem một số phóng sự về sự phát triển của đất nước và chính sách đối với kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài; cùng với đó là thưởng thức bánh chưng xanh và các món ăn truyền thống đậm đà hương vị quê hương cũng như tham gia phần chơi vui về hỏi đáp.

Kiều bào gặp gỡ tại Na Uy...

...trong chương trình tổ chức ở thủ đô Oslo



Trong không khí đầm ấm thân mật, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai - Ấn Độ đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng xuân Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại bang Maharashtra - Ấn Độ.

Chương trình Xuân Quê hương tại Ấn Độ

Đại sứ và phu nhân gói bánh chưng tại Nga

Cũng ngày 3-2, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình "Xuân Quê hương - Tết Giáp Thìn 2024" với sự tham dự của hơn 600 kiều bào là đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam tại Moscow và nhiều địa phương của Nga, cùng cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định cơ quan đại diện sẽ luôn là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, là chỗ dựa tin cậy và cầu nối vững chắc giữa bà con và quê nhà.

Chương trình "Xuân Quê hương - Tết Giáp Thìn 2024" đã mang đến không khí đầm ấm ngày Tết và niềm hạnh phúc sum vầy, đoàn viên, góp phần gắn kết cộng đồng, cũng như làm vơi đi nỗi nhớ quê của những người con xa xứ ở liên bang Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và phu nhân Lê Linh Lan

1.300 Việt kiều dự Tết cộng đồng tại Berlin

Trước đó, ngày 28-1, tại Nhà văn hóa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với cộng đồng người Việt tại CHLB Đức long trọng tổ chức chương trình Tết cộng đồng Xuân Giáp Thìn 2024.

Tết cộng đồng tại Đức...

...với đông đảo kiều bào có mặt



Đại sứ Vũ Quang Minh chia sẻ trong không khí thân tình ấm áp, khoảng 1.300 người Việt đang sinh sống, lao động và học tập trên khắp nước Đức đã tề tựu tham dự Tết cổ truyền dân tộc, cùng gặp gỡ, giao lưu, động viên và thăm hỏi nhau sau một năm làm việc vất vả.

Tri ân tại Xuân quê hương ở Nhật Bản

Tối 2-2, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Ngô Trịnh Hà, đã chủ trì tổ chức chiêu đãi đón Tết "Xuân quê hương 2024" với sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt, bạn bè Nhật Bản tại khu vực Kansai.

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà nhắc đến thảm họa động đất ngày 1-1 tại tỉnh Ishikawa, gửi lời chia buồn và chia sẻ tới các nạn nhân của trận động đất, trong đó có cộng đồng người Việt Nam, đồng thời bày tỏ tri ân tới chính quyền, người dân Nhật Bản vì tình cảm, sự hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho người Việt Nam tại vùng bị nạn.

Tổng Lãnh sự gửi lời cảm ơn chính phủ Nhật Bản và chính quyền, nhân dân địa phương, những người bạn Nhật Bản luôn hỗ trợ, ủng hộ tổng lãnh sự quán và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng bào, những vị đại sứ nhân dân, những cầu nối, nhân tố thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Hơn 250 khách mời đã được thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc và chương trình văn nghệ do cộng đồng người Việt Nam tại Kansai trình diễn.

Sự kiện Xuân Quê hương tại Tổng Lãnh sự quán ta là hoạt động mở đầu hàng loạt các sự kiện đón Tết tại khu vực Kansai. Tham dự chương trình còn có Thị trưởng và Chủ tịch Nghị viện TP Sakai, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ và các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội Xuân Quê hương diễn ra trong hai ngày 3 và 4-2 tại TP Amagasaki.