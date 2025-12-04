HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Thấu hiểu công nhân để đồng hành

THANH NGA - HUỲNH NHƯ

Sự chân tình, lắng nghe ý kiến người lao động đã giúp các cán bộ Công đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động

Thâm niên gần 20 năm làm cán bộ Công đoàn đã giúp chị Huỳnh Thị Anh Đào, Chủ tịch Công đoàn tại Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn (KCN Cát Lái, TP HCM) thấu hiểu và gần gũi hơn với người lao động (NLĐ).

Thấu hiểu người lao động

Từ những kinh nghiệm trong hành trình tham gia công tác Công đoàn của mình, chị Đào cho rằng mỗi cán bộ Công đoàn phải thực sự thấu hiểu, cảm thông với NLĐ.

Chính điều ấy trở thành cơ sở để xây dựng khung hoạt động phù hợp, đưa Công đoàn thực sự trở thành điểm tựa của công nhân (CN) - lao động. Đồng thời cũng giúp chị có những đề xuất, tham mưu cho ban giám đốc nhằm hoàn thiện chính sách, tăng cường phúc lợi cho NLĐ, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa.

Chị cho biết để kịp thời lắng nghe tâm tư của NLĐ, Công đoàn công ty đã thành lập group Zalo riêng để ghi nhận ý kiến góp ý, thuận tiện cho việc trao đổi, giải đáp hoặc làm cơ sở đề xuất ý kiến. Bản thân chị Đào sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ NLĐ khi gặp các vấn đề khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc.

Chị kể, nhiều CN ngại chia sẻ việc riêng trong gia đình hoặc các vấn đề cá nhân trong công việc trên group nên họ nhắn tin riêng cho chị để nhờ hỗ trợ, những lúc như thế, chị luôn chia sẻ với họ trên tinh thần cởi mở, gần gũi, giúp họ tháo gỡ những vướng mắc. Lâu dần, Công đoàn trở thành kênh tư vấn hữu ích cho NLĐ.

"20 năm làm Công đoàn, công tác này đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Vì vậy, khi NLĐ tìm đến, tôi không chỉ không thấy phiền mà còn rất vui vì được tin tưởng. Việc hiểu tâm tư, hoàn cảnh của NLĐ cũng đã giúp tôi hoàn thiện hơn trong công tác Công đoàn" - chị tâm sự.

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Thấu hiểu công nhân để đồng hành - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Gấm (bìa trái) thăm, động viên và trao hỗ trợ cho con đoàn viên - lao động khó khăn. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Theo chị Đào, hiện nay, mức tiền lương bình quân của NLĐ tại đơn vị khoảng 13 triệu đồng/tháng. Bên cạnh thu nhập ổn định, CN còn được hưởng nhiều đãi ngộ như thưởng Tết, được tặng quà vào tất cả các ngày lễ, Tết trong năm; tổ chức cho NLĐ đi nghỉ dưỡng hằng năm...

Không dừng lại ở đó, để hỗ trợ kịp thời NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn công ty đã tham mưu ban giám đốc xây dựng chương trình xã hội từ nguồn chi phí hỗ trợ của doanh nghiệp. Tùy theo hoàn cảnh, mỗi NLĐ sẽ được hỗ trợ từ 1-5 triệu đồng/lần khi gặp khó khăn đột xuất. Những trường hợp đặc biệt, Công đoàn sẽ vận động Ban giám đốc và NLĐ hỗ trợ thêm.

Hay các chương trình tiếp sức con em NLĐ đến trường, bên cạnh học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Công đoàn công ty vận động thực hiện, doanh nghiệp cũng có một quỹ học bổng riêng dành cho con em CN, giúp họ an tâm trong chăm sóc, giáo dục con cái, tập trung lao động sản xuất.

Điều đáng quý là không chỉ NLĐ mà Ban giám đốc cũng rất tin tưởng, tạo thuận lợi về thời gian cho Công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo vào các dịp lễ. NLĐ sẽ được nghỉ nửa ca làm việc để tham gia vui chơi, giải trí, tận hưởng trọn vẹn vào các dịp đặc biệt.

Cầu nối tin cậy

Bà Vũ Thị Gấm, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 (cũ), là một trong những cán bộ Công đoàn tiêu biểu nhiều năm liền nhờ phong cách làm việc thực chất, hiệu quả và tận tâm.

Với vai trò là Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, bà luôn chủ động nắm bắt tình hình NLĐ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và triển khai nhiều mô hình chăm lo phù hợp với nhu cầu thực tế. Sự sâu sát, thẳng thắn trong cách làm việc giúp bà trở thành cầu nối tin cậy giữa DN và NLĐ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tại cơ sở.

Hiện công ty có hơn 600 NLĐ làm việc theo ca kíp, phân tán ở nhiều địa điểm, khiến khối lượng công việc của bà rất lớn. Dù vậy, bà Gấm vẫn nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo và NLĐ nhờ trách nhiệm, tận tâm và luôn đặt quyền lợi NLĐ lên hàng đầu. Hiểu đặc thù ngành công ích khiến NLĐ ít cơ hội gặp gỡ, bà chủ động đến từng đội, bộ phận để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Những vấn đề "ngại nói" của NLĐ được bà ghi nhận, phân tích và trình bày với ban giám đốc, qua đó giúp nhiều khó khăn được giải quyết kịp thời và củng cố niềm tin giữa Công đoàn và NLĐ.

Không chỉ gần gũi NLĐ, bà còn chủ động trang bị kiến thức pháp luật và chính sách lao động, nâng cao hiệu quả thương lượng với DN. Nhờ đó, thỏa ước lao động tập thể do Công đoàn thương lượng đã đạt nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ như: hỗ trợ 500.000 đồng/lần khi ốm đau nằm viện (tối đa 2 lần/năm); 1 triệu đồng cho các trường hợp hiếu hỉ; 1 triệu đồng cho NLĐ kết hôn có thời gian công tác từ 1 năm trở lên; nâng mức tiền ăn giữa ca lên 28.000 đồng/người/ngày...

Ngoài ra, Công đoàn duy trì chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất từ 1-5 triệu đồng/năm, ưu tiên NLĐ hoặc thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đầu năm đến nay, 228 trường hợp đã được thăm hỏi với tổng kinh phí 152,5 triệu đồng, trong đó có 2 trường hợp nhận hỗ trợ khẩn cấp.

Điển hình là gia đình anh Bùi Văn Hải, tài xế Đội Cây xanh, khi con trai lớn không may mắc u não phải phẫu thuật. Ngay khi hay tin, Ban Chấp hành Công đoàn trích quỹ hỗ trợ 3 triệu đồng và phát động quyên góp tập thể NLĐ hơn 20,6 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Anh Hải xúc động chia sẻ: "Sự quan tâm kịp thời của Công đoàn và các đồng nghiệp không chỉ giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn về tài chính mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để tôi yên tâm gắn bó với công việc". 

Theo bà Vũ Thị Gấm, làm Công đoàn giống như "làm dâu trăm họ", đòi hỏi sự khéo léo, cân nhắc để vừa bảo vệ quyền lợi NLĐ vừa duy trì mối quan hệ hài hòa với DN. Vì vậy, bà luôn nỗ lực hết mình, công tâm với cả DN và NLĐ. Khi cảm nhận được sự quan tâm, được hỗ trợ kịp thời, NLĐ sẽ yên tâm công tác.

