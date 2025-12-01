Người lao động xin nghỉ việc không lương, doanh nghiệp có được từ chối?

Do hoàn cảnh gia đình, mới đây, chị N.T.H, công nhân tại một công ty ở KCN Tân Bình, TP HCM đã nộp đơn xin nghỉ việc không lương 2 tháng nhưng bị công ty từ chối và đưa ra phương án sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với chị, chi trả đầy đủ các chế độ và cam kết nhận chị trở lại khi chị giải quyết xong chuyện cá nhân. Tuy nhiên cách làm này khiến chị H. cảm thấy thiệt thòi quyền lợi.

Chị H. là công nhân lâu năm, trước đây, thời điểm chị vào làm việc, công ty vẫn duy trì nâng lương, nâng bậc thợ hàng năm.

Kể từ năm 2018, công ty thay đổi cách tính lương, chỉ còn áp dụng lương tối thiểu cộng thêm phụ cấp tay nghề và khoản tiền năng suất hàng tháng cho người lao động chứ không còn áp dụng điều chỉnh tăng bậc lương cho công nhân. Song với những công nhân cũ thì bậc lương vẫn được duy trì. Vì vậy, mức lương cơ bản của chị cao hơn so với công nhân vào làm sau năm 2018.

Trong trường hợp thỏa thuận, người lao động có thể nghỉ việc không lương khi doanh nghiệp chấp thuận

"Nếu giờ tôi nghỉ việc và vào lại sau 2 tháng thì sẽ phải bắt đầu lại với mức lương cơ bản thấp. Điều khiến tôi khá bức xúc là trước tôi cũng có một trường hợp được công ty cho nghỉ không lương. Công ty làm như vậy có phải đang bắt ép người lao động?"- chị nói.

Về các quy định liên quan đến nghỉ việc riêng, nghỉ không lương, điều 115 Bộ Luật Lao động quy định người lao động được nghỉ không lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động trong các trường hợp: ông bà, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn...

Ngoài ra, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương với các lý do khác.

Điều này có nghĩa là người lao động có thể nghỉ việc không lương và sẽ không bị giới hạn số ngày nghỉ không hưởng lương trong năm, miễn là có thỏa thuận với người sử dụng lao động và được người sử dụng lao động chấp thuận. Và trong trường hợp thỏa thuận, người sử dụng lao động cũng có quyền từ chối thỏa thuận nghỉ không lương của người lao động mà không bị coi là vi phạm pháp luật.