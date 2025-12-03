Không tăng lương tối thiểu cho người lao động, doanh nghiệp có bị xử lý?

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng được điều chỉnh tăng thêm 7,2% so với mức lương tối thiểu hiện nay, tương ứng mức tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/người/tháng, tùy vùng.

Cụ thể, mức lương tối thiểu từ ngày 1-1-2026 như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) Vùng I 5.310.000 25.500 Vùng II 4.730.000 22.700 Vùng III 4.140.000 20.000 Vùng IV 3.700.000 17.800

Mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu

Hiện có nhiều người lao động thắc mắc nếu lương cơ bản của họ đã cao hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định thì doanh nghiệp có phải điều chỉnh tăng hoặc nếu lương hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức tối thiểu quy định nhưng doanh nghiệp không tăng thì có bị chế tài?

Liên quan vấn đề này, tại điều 90, 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, từ ngày 1-1-2026, người sử dụng lao động có trách nhiệm tăng lương cho người lao động nếu mức lương hiện hưởng của họ đang thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Mặt khác, theo khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định sẽ bị phạt tiền theo các mức:

- Từ 20-30 triệu đồng đối với vi phạm từ 1-10 người lao động;

- Từ 30- 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11-50 người lao động;

- Từ 50-75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Ngoài phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là: trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.