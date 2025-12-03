Không tăng lương tối thiểu cho người lao động, doanh nghiệp có bị xử lý?

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng được điều chỉnh tăng thêm 7,2% so với mức lương tối thiểu hiện nay, tương ứng mức tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/người/tháng, tùy vùng.
Cụ thể, mức lương tối thiểu từ ngày 1-1-2026 như sau:
Vùng
Mức lương tối thiểu tháng
(Đơn vị: đồng/tháng)
Mức lương tối thiểu giờ
(Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng I
5.310.000
25.500
Vùng II
4.730.000
22.700
Vùng III
4.140.000
20.000
Vùng IV
3.700.000
17.800
Hiện có nhiều người lao động thắc mắc nếu lương cơ bản của họ đã cao hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định thì doanh nghiệp có phải điều chỉnh tăng hoặc nếu lương hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức tối thiểu quy định nhưng doanh nghiệp không tăng thì có bị chế tài?
Liên quan vấn đề này, tại điều 90, 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
Như vậy, từ ngày 1-1-2026, người sử dụng lao động có trách nhiệm tăng lương cho người lao động nếu mức lương hiện hưởng của họ đang thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Mặt khác, theo khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định sẽ bị phạt tiền theo các mức:
- Từ 20-30 triệu đồng đối với vi phạm từ 1-10 người lao động;
- Từ 30- 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11-50 người lao động;
- Từ 50-75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.
Ngoài phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là: trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.
Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, khi thực hiện mức lương tối thiểu người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
Bình luận (0)