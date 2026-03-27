Thể thao

Gyokeres lập hat-trick, Thụy Điển vào chung kết play-off World Cup

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Cú hat-trick chói sáng của Viktor Gyokeres giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine với tỉ số 3-1, tiến vào trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026.

Thụy Điển hiện chỉ còn cách vòng chung kết World Cup 2026 đúng một trận thắng sau khi vượt qua Ukraine với tỉ số 3-1 trong trận bán kết play-off diễn ra trên sân trung lập tại Valencia (Tây Ban Nha). 

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Graham Potter, cựu thuyền trưởng West Ham và Chelsea, kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển Bắc Âu tháng 10-2025.

Gyokeres lập hat-trick, Thụy Điển vào chung kết play-off World Cup - Ảnh 1.

HLV Graham Potter có chiến thắng đầu tay cùng Thụy Điển

Với hy vọng chấm dứt chuỗi trận thất vọng kéo dài từ cuối năm 2024 đồng thời tìm kiếm cơ hội đến World Cup kể từ năm 2018, Thụy Điển nhập cuộc đầy tự tin và sớm gây bất ngờ. 

Mới phút thứ 6, từ đường căng ngang thông minh của Benjamin Nygren, Viktor Gyokeres xuất hiện đúng chỗ trong vòng cấm để dứt điểm cận thành mở tỉ số.

Gyokeres lập hat-trick, Thụy Điển vào chung kết play-off World Cup - Ảnh 2.

Viktor Gyokeres bứt tốc, ghi bàn

Bàn thắng thứ 16 cho đội tuyển quốc gia của tiền đạo đang khoác áo Arsenal giúp đội bóng Bắc Âu có khởi đầu như mơ. Ukraine cũng chẳng chịu kém, họ cầm bóng vượt trội trong hiệp một nhưng bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Cơ hội nguy hiểm nhất trong phần còn lại của hiệp một thuộc về Thụy Điển khi Gabriel Gudmundsson sút dội cột dọc sau pha đi bóng dũng mãnh ở trung lộ. 

Dù kiểm soát bóng tới hơn 70%, đội bóng của HLV Serhiy Rebrov không tung nổi cú sút trúng đích nào trước giờ nghỉ.

Gyokeres lập hat-trick, Thụy Điển vào chung kết play-off World Cup - Ảnh 3.

Gyokeres chỉ ghi 1 bàn ở vòng loại nhưng "nổ súng" ba lần ở trận bán kết play-off

Hiệp hai diễn ra sôi động hơn khi Ukraine buộc phải dâng cao. Thủ môn Kristoffer Nordfeldt có pha cứu thua quan trọng trước cú dứt điểm của Oleksandr Zubkov, trong khi bên kia chiến tuyến, thủ thành Anatoliy Trubin cũng phải trổ tài ngăn cản cú đánh đầu của Carl Starfelt.

Bước ngoặt đến từ một khoảnh khắc xuất thần của Gyokeres. Phút 60, anh đón đường phát bóng dài của Nordfeldt, thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, nâng tỉ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo đang thi đấu tại Premier League tiếp tục kiếm về quả phạt đền ở phút 73 sau khi bị thủ môn Trubin phạm lỗi trong vòng cấm. Chính anh thực hiện thành công, hoàn tất cú hat-trick và gần như định đoạt số phận trận đấu.

Gyokeres lập hat-trick, Thụy Điển vào chung kết play-off World Cup - Ảnh 4.

Ngôi sao của Arsenal tỏa sáng cùng đội tuyển quốc gia

Ukraine chỉ có thể ghi bàn danh dự ở phút 90 khi cầu thủ vào thay người Matviy Ponomarenko đánh đầu tung lưới Thụy Điển trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia, rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Chiến thắng quan trọng này giúp Thụy Điển chấm dứt chuỗi sáu trận không thắng và tiến vào chung kết play-off. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Ba Lan, đội vượt qua Albania với tỉ số 2-1 ở trận bán kết nhánh B diễn ra cùng giờ.

Kết quả loạt trận bán kết play-off:

Nhánh A: Ý – Bắc Ireland 2-0; Xứ Wales – Bosnia & Herzegovina 1-1 (2-4, pen)

Nhánh B: Ukraine - Thụy Điển 1-3 ; Ba Lan – Albania 2-1

Nhánh C: Thổ Nhĩ Kỳ - Romania 1-0; Slovakia – Kosovo 3-4

Nhánh D: Đan Mạch - Bắc Macedonia 4-0; CH Czech - CH Ireland 2-2 (4-3, pen)

Vòng play-off World Cup 2026: Hành trình đầy cạm bẫy

(NLĐO) - Vòng play-off World Cup 2026 vừa được UEFA và FIFA tiến hành, mở ra chặng đường còn khá gian nan cho những đội tuyển còn nuôi hy vọng đến Bắc Mỹ.

Đội bóng nào sẽ thay Iran dự World Cup 2026?

(NLĐO) – Khả năng dự World Cup 2026 của Iran đang bị đặt dấu hỏi khi xung đột tại Trung Đông leo thang, bắt nguồn từ các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm

(NLĐO) - Khi trái bóng FIFA World Cup 2026 chính thức lăn tại Bắc Mỹ vào tháng 6, người hâm mộ khắp hành tinh sẽ bước vào một Cúp thế giới lạ lẫm và khác biệt.

