World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm

Không chỉ đơn thuần là ngày hội bóng đá diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần, World Cup 2026 được xem như bước ngoặt lịch sử với hàng loạt thay đổi lớn về quy mô, thể thức lẫn cách tổ chức.



Ba quốc gia, một kỳ World Cup 2026

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là việc World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Trong lịch sử gần một thế kỷ của giải đấu, chưa từng có tiền lệ về số lượng quốc gia đăng cai nhiều hơn con số 2…

Lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia

Mỹ sẽ "gánh" phần lớn số trận đấu nhờ hệ thống sân vận động hiện đại với sức chứa cực lớn, trong khi Canada và Mexico đóng vai trò quan trọng ở vòng bảng. Việc tổ chức liên quốc gia không chỉ giúp FIFA tối ưu hóa cơ sở hạ tầng mà còn tạo nên hành trình di chuyển độc đáo cho các đội tuyển và cổ động viên — một trải nghiệm hoàn toàn mới so với các kỳ World Cup trước.

Đơn cử, một đội ở bảng đấu khu vực phía tây nước Mỹ hoàn toàn có thể phải bay sang miền đông hoặc xuống Mexico nếu vào vòng knock-out — quãng đường có thể vượt mốc 3.000 - 4.000 km. Tại World Cup 2022 ở Qatar, toàn bộ giải chỉ gói gọn trong bán kính chưa tới 60 km, nên sự tương phản là cực lớn.

Không ít đội bóng sẽ phải di chuyển trên quãng đường 3.000 - 4.000 km tại vòng chung kết

Mexico sẽ đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai World Cup ba lần, sau các năm 1970 và 1986 — hai kỳ giải từng chứng kiến những khoảnh khắc bất tử của Pelé và Diego Maradona.

World Cup 2026 và cuộc chơi của số đông

World Cup 2026 cũng đánh dấu bước nhảy vọt về quy mô khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Đây là lần mở rộng lớn nhất kể từ khi giải đấu nâng lên 32 đội vào năm 1998.

Theo thể thức mới, 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng knock-out. Tổng số trận vì thế tăng lên tới 104 — nhiều hơn 40 trận so với trước đây.

Bất kỳ đội bóng nào cũng ao ước góp mặt tại World Cup

Sự thay đổi này được kỳ vọng giúp World Cup mang tính toàn cầu hơn, mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá vốn hiếm khi được góp mặt. Tuy nhiên, World Cup "mở" cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng chuyên môn khi khoảng cách trình độ giữa các đội có thể lớn hơn.

Cơ hội cho các "tân binh"

Một trong những hệ quả rõ rệt của việc mở rộng là số suất dành cho các châu lục tăng mạnh. Châu Á lần đầu có tới 8,5 suất, châu Phi tham dự với 9 đại diện trong khi khu vực CONCACAF cũng được cử đến 6,5 suất.

Người hâm mộ chứng kiến nhiều gương mặt mới như Uzbekistan, Jordan lần đầu dự World Cup. Ở châu Phi, việc tăng lên 9 suất giúp những đội thường xuyên lỡ hẹn như Mali hay Burkina Faso có cơ hội chạm tay đến giấc mơ bao thế hệ.

Curacao, quốc gia có diện tích chỉ 144 km2, lần đầu giành quyền tham dự World Cup



Tổng số trận của giải tăng lên 104, đồng nghĩa FIFA có thêm gần 40 trận để bán bản quyền truyền hình. Theo các báo cáo tài chính trước đây của FIFA, riêng World Cup 2022 đã mang về hơn 7 tỉ USD doanh thu, nên phiên bản 2026 được kỳ vọng còn cao hơn đáng kể.

Dù vậy, việc có mặt ở ngày hội lớn chỉ là bước khởi đầu. Thách thức thực sự vẫn là khả năng cạnh tranh trước các "ông lớn" truyền thống, dẫn đến các cặp đấu thực sự chênh lệch về đẳng cấp cùng trình độ chuyên môn.

World Cup của những sân vận động khổng lồ

Điểm nhấn của World Cup 2026 nằm ở quy mô sân bãi. Bắc Mỹ sở hữu nhiều sân vận động có sức chứa trên 70.000 chỗ — điều hiếm thấy ở nhiều kỳ World Cup trước.

Trận chung kết dự kiến diễn ra tại MetLife Stadium (New Jersey), nơi có thể đón hơn 80.000 khán giả đến xem trực tiếp màn thư hùng của hai đội bóng hay nhất hành tinh. Nếu các dự báo thành hiện thực, đây có thể là kỳ World Cup có tổng lượng khán giả trực tiếp cao nhất lịch sử.

Sân vận động khổng lồ MetLife (New Jersey)

Hạ tầng giao thông, công nghệ tổ chức và trải nghiệm thương mại tại Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ đưa World Cup lên một chuẩn mực mới. Ban tổ chức Bắc Mỹ vốn có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao khổng lồ kiểu Copa América Centenario 2016, thế nên FIFA kỳ vọng trải nghiệm từ người xem - vé điện tử, giao thông, dịch vụ sân vận động - sẽ đạt chuẩn cao nhất lịch sử World Cup.

Lời chia tay của một thế hệ?

World Cup 2026 nhiều khả năng cũng là "sân khấu" cho lần trình diễn sau cùng của những cái tên đã trở thành huyền thoại. Nếu vẫn góp mặt, Lionel Messi sẽ ở tuổi gần 39, còn Cristiano Ronaldo thậm chí đã ngoài 41.

Cristiano Ronaldo tranh tài tại World Cup 2026 ở tuổi 41

Bên cạnh đó, những chiến binh kỳ cựu như Luka Modrić cũng đứng trước khả năng nói lời chia tay sân chơi lớn nhất hành tinh. Điều này tạo nên nét giao thoa thế hệ rất rõ giữa những huyền thoại cuối chặng đường và lớp siêu sao mới đang lên.

Một kỳ World Cup của thời đại mới

Với quy mô 48 đội, ba nước chủ nhà và hơn 100 trận đấu, World Cup 2026 không chỉ là phiên bản mở rộng của quá khứ mà gần như là một "tái định nghĩa" của giải đấu.

Maple - nai sừng tấm, Zayu - báo đốm và Clutch - đại bàng đầu trắng, ba linh vật World Cup 2026

Tất nhiên, những đổi mới luôn đi kèm tranh luận: Lịch thi đấu dày hơn, quãng đường di chuyển dài hơn và nguy cơ chênh lệch trình độ. Nhưng ở góc nhìn tích cực, World Cup 2026 hứa hẹn mở ra một chương mới — nơi bóng đá thực sự mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết.