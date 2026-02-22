HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Khi trái bóng FIFA World Cup 2026 chính thức lăn tại Bắc Mỹ vào tháng 6, người hâm mộ khắp hành tinh sẽ bước vào một Cúp thế giới lạ lẫm và khác biệt.

Không chỉ đơn thuần là ngày hội bóng đá diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần, World Cup 2026 được xem như bước ngoặt lịch sử với hàng loạt thay đổi lớn về quy mô, thể thức lẫn cách tổ chức.

Ba quốc gia, một kỳ World Cup 2026

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là việc World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Trong lịch sử gần một thế kỷ của giải đấu, chưa từng có tiền lệ về số lượng quốc gia đăng cai nhiều hơn con số 2…

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm - Ảnh 1.

Lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia

Mỹ sẽ "gánh" phần lớn số trận đấu nhờ hệ thống sân vận động hiện đại với sức chứa cực lớn, trong khi Canada và Mexico đóng vai trò quan trọng ở vòng bảng. Việc tổ chức liên quốc gia không chỉ giúp FIFA tối ưu hóa cơ sở hạ tầng mà còn tạo nên hành trình di chuyển độc đáo cho các đội tuyển và cổ động viên — một trải nghiệm hoàn toàn mới so với các kỳ World Cup trước.

Đơn cử, một đội ở bảng đấu khu vực phía tây nước Mỹ hoàn toàn có thể phải bay sang miền đông hoặc xuống Mexico nếu vào vòng knock-out — quãng đường có thể vượt mốc 3.000 - 4.000 km. Tại World Cup 2022 ở Qatar, toàn bộ giải chỉ gói gọn trong bán kính chưa tới 60 km, nên sự tương phản là cực lớn.

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm - Ảnh 2.

Không ít đội bóng sẽ phải di chuyển trên quãng đường 3.000 - 4.000 km tại vòng chung kết

Mexico sẽ đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai World Cup ba lần, sau các năm 1970 và 1986 — hai kỳ giải từng chứng kiến những khoảnh khắc bất tử của Pelé và Diego Maradona.

World Cup 2026 và cuộc chơi của số đông

World Cup 2026 cũng đánh dấu bước nhảy vọt về quy mô khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Đây là lần mở rộng lớn nhất kể từ khi giải đấu nâng lên 32 đội vào năm 1998.

Theo thể thức mới, 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng knock-out. Tổng số trận vì thế tăng lên tới 104 — nhiều hơn 40 trận so với trước đây.

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm - Ảnh 3.

Bất kỳ đội bóng nào cũng ao ước góp mặt tại World Cup

Sự thay đổi này được kỳ vọng giúp World Cup mang tính toàn cầu hơn, mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá vốn hiếm khi được góp mặt. Tuy nhiên, World Cup "mở" cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng chuyên môn khi khoảng cách trình độ giữa các đội có thể lớn hơn.

Cơ hội cho các "tân binh"

Một trong những hệ quả rõ rệt của việc mở rộng là số suất dành cho các châu lục tăng mạnh. Châu Á lần đầu có tới 8,5 suất, châu Phi tham dự với 9 đại diện trong khi khu vực CONCACAF cũng được cử đến 6,5 suất.

Người hâm mộ chứng kiến nhiều gương mặt mới như Uzbekistan, Jordan lần đầu dự World Cup. Ở châu Phi, việc tăng lên 9 suất giúp những đội thường xuyên lỡ hẹn như Mali hay Burkina Faso có cơ hội chạm tay đến giấc mơ bao thế hệ.

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm - Ảnh 4.

Curacao, quốc gia có diện tích chỉ 144 km2, lần đầu giành quyền tham dự World Cup

Tổng số trận của giải tăng lên 104, đồng nghĩa FIFA có thêm gần 40 trận để bán bản quyền truyền hình. Theo các báo cáo tài chính trước đây của FIFA, riêng World Cup 2022 đã mang về hơn 7 tỉ USD doanh thu, nên phiên bản 2026 được kỳ vọng còn cao hơn đáng kể.

Dù vậy, việc có mặt ở ngày hội lớn chỉ là bước khởi đầu. Thách thức thực sự vẫn là khả năng cạnh tranh trước các "ông lớn" truyền thống, dẫn đến các cặp đấu thực sự chênh lệch về đẳng cấp cùng trình độ chuyên môn.

World Cup của những sân vận động khổng lồ

Điểm nhấn của World Cup 2026 nằm ở quy mô sân bãi. Bắc Mỹ sở hữu nhiều sân vận động có sức chứa trên 70.000 chỗ — điều hiếm thấy ở nhiều kỳ World Cup trước.

Trận chung kết dự kiến diễn ra tại MetLife Stadium (New Jersey), nơi có thể đón hơn 80.000 khán giả đến xem trực tiếp màn thư hùng của hai đội bóng hay nhất hành tinh. Nếu các dự báo thành hiện thực, đây có thể là kỳ World Cup có tổng lượng khán giả trực tiếp cao nhất lịch sử.

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm - Ảnh 5.

Sân vận động khổng lồ MetLife (New Jersey)

Hạ tầng giao thông, công nghệ tổ chức và trải nghiệm thương mại tại Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ đưa World Cup lên một chuẩn mực mới. Ban tổ chức Bắc Mỹ vốn có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao khổng lồ kiểu Copa América Centenario 2016, thế nên FIFA kỳ vọng trải nghiệm từ người xem - vé điện tử, giao thông, dịch vụ sân vận động - sẽ đạt chuẩn cao nhất lịch sử World Cup.

Lời chia tay của một thế hệ?

World Cup 2026 nhiều khả năng cũng là "sân khấu" cho lần trình diễn sau cùng của những cái tên đã trở thành huyền thoại. Nếu vẫn góp mặt, Lionel Messi sẽ ở tuổi gần 39, còn Cristiano Ronaldo thậm chí đã ngoài 41.

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm - Ảnh 6.

Cristiano Ronaldo tranh tài tại World Cup 2026 ở tuổi 41

Bên cạnh đó, những chiến binh kỳ cựu như Luka Modrić cũng đứng trước khả năng nói lời chia tay sân chơi lớn nhất hành tinh. Điều này tạo nên nét giao thoa thế hệ rất rõ giữa những huyền thoại cuối chặng đường và lớp siêu sao mới đang lên.

Một kỳ World Cup của thời đại mới

Với quy mô 48 đội, ba nước chủ nhà và hơn 100 trận đấu, World Cup 2026 không chỉ là phiên bản mở rộng của quá khứ mà gần như là một "tái định nghĩa" của giải đấu.

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm - Ảnh 7.

Maple - nai sừng tấm, Zayu - báo đốm và Clutch - đại bàng đầu trắng, ba linh vật World Cup 2026

Tất nhiên, những đổi mới luôn đi kèm tranh luận: Lịch thi đấu dày hơn, quãng đường di chuyển dài hơn và nguy cơ chênh lệch trình độ. Nhưng ở góc nhìn tích cực, World Cup 2026 hứa hẹn mở ra một chương mới — nơi bóng đá thực sự mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kỳ vọng, mùa hè 2026 có thể sẽ được nhớ đến như kỳ World Cup của những điều khác biệt, lạ lẫm — và cũng đầy cuốn hút.

Tin liên quan

World Cup 2026: Kẻ thắng, người thua trong cuộc chơi may rủi

World Cup 2026: Kẻ thắng, người thua trong cuộc chơi may rủi

(NLĐO) - Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 mới đây đã thay đổi ít nhiều cục diện của cuộc đua vô địch.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết

(NLĐO) – Không có "bảng tử thần" xuất hiện nhưng cũng xuất hiện những màn đối đầu không khoan nhượng ngay từ vòng bảng sau lễ bốc thăm World Cup 2026

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF

(NLĐO) - Vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF trao ba tấm vé trực tiếp cho Panama, Curaçao và Haiti – những đội bóng đã tạo nên hành trình đầy cảm xúc.

FIFA World Cup World Cup 2026 Mỹ, Canada và Mexico ba quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo