Hà Anh Tuấn góp hơn 1,3 tỉ đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi)

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hà Anh Tuấn góp hơn 1,3 tỉ đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi)

Thùy Trang

(NLĐO)- Ca sĩ Hà Anh Tuấn đóng góp 50 ngàn USD (hơn 1,3 tỉ đồng) hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi.

Hà Anh Tuấn đóng góp 50.000 USD

Hà Anh Tuấn lấy tư cách của một công dân, danh nghĩa của khán giả để đóng góp - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn đóng góp 50.000 USD

Ngày 2-10, Ban thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức buổi tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi gây ra. Ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM cho biết đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị các đội hình để triển khai hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. 

Đơn vị cam kết sẽ đảm bảo nội dung và triển khai chương trình xứng đáng với sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức tham gia.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ việc đóng góp hôm nay xuất phát từ tư cách một công dân TP HCM, với tư cách một nghệ sĩ với lấy danh nghĩa của khán giả mong muốn góp một phần nhỏ giúp xoa dịu mất mát của đồng bào ở các vùng lũ. 

 "Cả nước đều hướng về đồng bào và Tuấn không thể đứng ngoài những việc mà một người dân thành phố đang làm. Thành phố của sự biết ơn, sự nghĩa tình, có trách nhiệm với đồng bào trên cả nước. Tuấn không thể đi trực tiếp được nhưng xin nhờ anh em mang theo tình cảm, tấm lòng của Hà Anh Tuấn cùng như khán giả của chương trình Sketch a rose (diễn ra vào ngày 18-10 tại Los Angeles (Mỹ) đến với bà con". 

 Ca sĩ Hà Anh Tuấn nói đây là món quà nhỏ nhưng tình cảm không nhỏ. Tuấn xác định "thiện nguyện là con đường dài và Tuấn luôn muốn thực hiện trách nhiệm của mình".

Hà Anh Tuấn: 1 lời kêu gọi, hướng về bà con vượt bão lũ!

Hà Anh Tuấn chia sẻ 

Với ca sĩ Hà Anh Tuấn, những ngày qua bản thân anh được truyền cảm hứng rất nhiều khi tất cả mọi người đều hướng về bà con. "Mong rằng bão lũ nhanh qua và bà con khắp mọi miền đất nước đều bình an", ca sĩ Hà Anh Tuấn nói.

Theo Thành Đoàn TPHCM, những ngày qua, bão số 10 -Bualoi đã càn quét qua các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây ra những thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Trước những mất mát đó, chương trình "Chung tay vì đồng bào" được tổ chức nhằm kêu gọi sự sẻ chia của cộng đồng, để gửi đến bà con vùng bão những nguồn hỗ trợ thiết thực nhất, giúp người dân ổn định lại cuộc sống. 

Chương trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM chỉ đạo; Thành Đoàn TP HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà văn hoá thanh niên TPHCM, Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ và các đơn vị phối hợp thực hiện.

Tin liên quan

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam

(NLĐO) - Bộ phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" của đạo diễn Lan Nguyên ra mắt tại Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15.

Hà Anh Tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn đóng góp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo