Hà Anh Tuấn góp hơn 1,3 tỉ đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi)

Hà Anh Tuấn đóng góp 50.000 USD

Ngày 2-10, Ban thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức buổi tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi gây ra. Ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM cho biết đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị các đội hình để triển khai hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Đơn vị cam kết sẽ đảm bảo nội dung và triển khai chương trình xứng đáng với sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức tham gia.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ việc đóng góp hôm nay xuất phát từ tư cách một công dân TP HCM, với tư cách một nghệ sĩ với lấy danh nghĩa của khán giả mong muốn góp một phần nhỏ giúp xoa dịu mất mát của đồng bào ở các vùng lũ.

"Cả nước đều hướng về đồng bào và Tuấn không thể đứng ngoài những việc mà một người dân thành phố đang làm. Thành phố của sự biết ơn, sự nghĩa tình, có trách nhiệm với đồng bào trên cả nước. Tuấn không thể đi trực tiếp được nhưng xin nhờ anh em mang theo tình cảm, tấm lòng của Hà Anh Tuấn cùng như khán giả của chương trình Sketch a rose (diễn ra vào ngày 18-10 tại Los Angeles (Mỹ) đến với bà con".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn nói đây là món quà nhỏ nhưng tình cảm không nhỏ. Tuấn xác định "thiện nguyện là con đường dài và Tuấn luôn muốn thực hiện trách nhiệm của mình".

Với ca sĩ Hà Anh Tuấn, những ngày qua bản thân anh được truyền cảm hứng rất nhiều khi tất cả mọi người đều hướng về bà con. "Mong rằng bão lũ nhanh qua và bà con khắp mọi miền đất nước đều bình an", ca sĩ Hà Anh Tuấn nói.

Theo Thành Đoàn TPHCM, những ngày qua, bão số 10 -Bualoi đã càn quét qua các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây ra những thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Trước những mất mát đó, chương trình "Chung tay vì đồng bào" được tổ chức nhằm kêu gọi sự sẻ chia của cộng đồng, để gửi đến bà con vùng bão những nguồn hỗ trợ thiết thực nhất, giúp người dân ổn định lại cuộc sống.

Chương trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM chỉ đạo; Thành Đoàn TP HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà văn hoá thanh niên TPHCM, Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ và các đơn vị phối hợp thực hiện.