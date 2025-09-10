HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Bộ phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" của đạo diễn Lan Nguyên ra mắt tại Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15.

Hà Anh Tuấn và nghệ thuật "xẩm": hành trình về quê hương (1 suất chiếu duy nhất!)

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam- Ảnh 1.

Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" ra mắt tại liên hoan phim Châu Âu-Việt Nam

Bộ phim sẽ được chiếu một suất duy nhất vào lúc 9 giờ ngày 14-9 tại Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hà Nội). Được lấy cảm hứng từ Live concert "Chân trời rực rỡ" diễn ra vào mùa xuân năm 2023, bộ phim theo chân hành trình quay trở về quê hương của ca sĩ Hà Anh Tuấn - một người con Ninh Bình, để hát cùng những đứa trẻ là truyền nhân của nghệ thuật "xẩm" đang mai một, trên sân khấu lớn dưới chân ngọn núi thiêng. Từ đó, bộ phim đi tìm câu trả lời: "Cội nguồn là gì?"

Hành trình đưa người kể chuyện Hà Anh Tuấn đến với trường quay của "Như chưa hề có cuộc chia ly" - chương trình truyền hình lâu đời đã gần hai thập kỷ không ngừng tìm kiếm cội nguồn cho những người đồng bào Việt Nam.

Tại đây, anh chứng kiến những cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ lưu lạc, trong số đó, có một cuộc đoàn tụ đặc biệt của người con trở về từ nước Pháp xa xôi.

Bộ phim được ghi hình trải dài khắp các địa danh Ninh Bình, từ trái tim của Cố đô Hoa Lư, những địa danh nổi tiếng như đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính cổ Tự, vườn quốc gia Cúc Phương, cho đến ngôi trường tiểu học ở xã Yên Phong.

Hà Anh Tuấn và Kitaro: âm nhạc, cội nguồn và “Như chưa hề có cuộc chia ly” bùng nổ tại Ninh Bình!

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam- Ảnh 2.

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam- Ảnh 3.

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam- Ảnh 4.

Phim Hà Anh Tuấn kể chuyện ra mắt ở Liên hoan phim tài liệu châu Âu- Việt Nam- Ảnh 5.

Người kể chuyện Hà Anh Tuấn, sự xuất hiện của "huyền thoại" Kitaro, những nhân vật từ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ky" cùng những con người bình dị nhất của vùng đất Ninh Bình

Người kể chuyện Hà Anh Tuấn, sự xuất hiện của "huyền thoại" Kitaro, những nhân vật từ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ky" cùng những con người bình dị nhất của vùng đất Ninh Bình. Âm nhạc trong phim với những sáng tác độc quyền đến từ nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, những giai điệu bất hủ của Kitaro, và những làn điệu xẩm thập âm cổ truyền… tất cả cùng vẽ nên câu chuyện "cội nguồn".

"Chân trời rực rỡ" được thực hiện bởi Lan Nguyên - đạo diễn đã cho ra mắt bộ phim tài liệu âm nhạc về chân dung nhạc sĩ Trần Tiến mang tên "Màu cỏ úa" - phát hành vào năm 2020.

Một bộ phim nổi bật khác của chị cũng được lấy cảm hứng từ concert âm nhạc mang tên "Những vết thương lành" khắc họa lại những "vết thương" của 4 nhân vật đặc biệt (nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái, đạo diễn - bác sĩ - phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng) với những cuộc đời khác nhau, tưởng chừng không liên quan, nhưng có một sợi dây vô hình kết nối họ thành một câu chuyện về "vết thương".

Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do EUNIC (Liên minh các tổ chức Văn hóa Châu Âu) phối hợp với Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương thực hiện hàng năm, với mong muốn "xóa nhòa biên giới văn hoá".

Với dấu mốc đầy ý nghĩa của năm 2025, những bộ phim tài liệu được chọn trình chiếu năm nay mang một ý nghĩa "thời sự", với 7 bộ phim đến từ các quốc gia Châu Âu và 7 bộ phim Việt Nam.

Tin liên quan

Cách đi khác biệt của Hà Anh Tuấn: mang nụ cười, lấy nước mắt

Cách đi khác biệt của Hà Anh Tuấn: mang nụ cười, lấy nước mắt

(NLĐO)- Hà Anh Tuấn dành thời gian thăm những người mong muốn nhưng có hoàn cảnh "đặc biệt không thể đi xem diễu binh".

Tô Hữu Bằng sẽ xuất hiện trong liveshow Đan Trường?

(NLĐO)- Đan Trường tiết lộ về live concert 30 năm ca hát, bật mí từng muốn sống an phận.

Diễn viên - vệ sĩ Tùng Yuki lên tiếng về mối quan hệ ca sĩ Mỹ Tâm

(NLĐO) - Thường xuyên "kề vai sát cánh" cùng ca sĩ Mỹ Tâm, cư dân mạng đồn chính diễn viên Tùng Yuki là chồng ca sĩ Mỹ Tâm.

Hà Anh Tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn phim tài liệu Chân trời rực rỡ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo