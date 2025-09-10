Hà Anh Tuấn và nghệ thuật "xẩm": hành trình về quê hương (1 suất chiếu duy nhất!)

Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" ra mắt tại liên hoan phim Châu Âu-Việt Nam

Bộ phim sẽ được chiếu một suất duy nhất vào lúc 9 giờ ngày 14-9 tại Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hà Nội). Được lấy cảm hứng từ Live concert "Chân trời rực rỡ" diễn ra vào mùa xuân năm 2023, bộ phim theo chân hành trình quay trở về quê hương của ca sĩ Hà Anh Tuấn - một người con Ninh Bình, để hát cùng những đứa trẻ là truyền nhân của nghệ thuật "xẩm" đang mai một, trên sân khấu lớn dưới chân ngọn núi thiêng. Từ đó, bộ phim đi tìm câu trả lời: "Cội nguồn là gì?"

Hành trình đưa người kể chuyện Hà Anh Tuấn đến với trường quay của "Như chưa hề có cuộc chia ly" - chương trình truyền hình lâu đời đã gần hai thập kỷ không ngừng tìm kiếm cội nguồn cho những người đồng bào Việt Nam.

Tại đây, anh chứng kiến những cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ lưu lạc, trong số đó, có một cuộc đoàn tụ đặc biệt của người con trở về từ nước Pháp xa xôi.

Bộ phim được ghi hình trải dài khắp các địa danh Ninh Bình, từ trái tim của Cố đô Hoa Lư, những địa danh nổi tiếng như đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính cổ Tự, vườn quốc gia Cúc Phương, cho đến ngôi trường tiểu học ở xã Yên Phong.

Hà Anh Tuấn và Kitaro: âm nhạc, cội nguồn và “Như chưa hề có cuộc chia ly” bùng nổ tại Ninh Bình!

Người kể chuyện Hà Anh Tuấn, sự xuất hiện của "huyền thoại" Kitaro, những nhân vật từ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ky" cùng những con người bình dị nhất của vùng đất Ninh Bình. Âm nhạc trong phim với những sáng tác độc quyền đến từ nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, những giai điệu bất hủ của Kitaro, và những làn điệu xẩm thập âm cổ truyền… tất cả cùng vẽ nên câu chuyện "cội nguồn".

"Chân trời rực rỡ" được thực hiện bởi Lan Nguyên - đạo diễn đã cho ra mắt bộ phim tài liệu âm nhạc về chân dung nhạc sĩ Trần Tiến mang tên "Màu cỏ úa" - phát hành vào năm 2020.

Một bộ phim nổi bật khác của chị cũng được lấy cảm hứng từ concert âm nhạc mang tên "Những vết thương lành" khắc họa lại những "vết thương" của 4 nhân vật đặc biệt (nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái, đạo diễn - bác sĩ - phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng) với những cuộc đời khác nhau, tưởng chừng không liên quan, nhưng có một sợi dây vô hình kết nối họ thành một câu chuyện về "vết thương".

Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do EUNIC (Liên minh các tổ chức Văn hóa Châu Âu) phối hợp với Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương thực hiện hàng năm, với mong muốn "xóa nhòa biên giới văn hoá".

Với dấu mốc đầy ý nghĩa của năm 2025, những bộ phim tài liệu được chọn trình chiếu năm nay mang một ý nghĩa "thời sự", với 7 bộ phim đến từ các quốc gia Châu Âu và 7 bộ phim Việt Nam.