Hạ đẹp Indonesia, futsal Thái Lan vô địch Đông Nam Á và nâng tổng số lần vô địch lên con số 17

Trận chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 tối 12-4 đã diễn ra kịch tính giữa chủ nhà Thái Lan và đương kim vô địch Indonesia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận cuối cùng giải đấu khu vực, Indonesia và Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm và chơi áp sát, khiến khu vực trung tuyến luôn trong trạng thái "nóng hổi". Trong đó, Indonesia với đội hình trẻ là đội tạo được thế trận nhỉnh hơn với lối chơi pressing hiệu quả, nhiều lần khiến hàng thủ Thái Lan gặp khó khăn.

Ngược lại, các pha dứt điểm của Thái Lan, đáng chú ý là tình huống của Muhammad Osamanmusa vẫn chưa đủ sắc bén khi được thi đấu trên sân nhà.

Đến phút 16, Indonesia là đội khai thông thế bế tắc khi Andres Putra dứt điểm cận thành từ một tình huống đá biên nhanh. Dẫu vậy, việc sớm mắc 5 lỗi tổng hợp khiến họ phải chơi thận trọng đến cuối hiệp 1.

Ngay đúng thời điểm nhạy cảm này, đồng hồ chỉ còn 2 giây trước giờ nghỉ, Thái Lan được hưởng quả đá phạt 10m và Itticha đã tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Thái Lan gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội hơn với lợi thế tinh thần đang lên. Bước ngoặt đến ở phút 32, Panut Kittipanuvong đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút cuối, thầy trò HLV Souto phải triển khai power-play và suýt gỡ hòa khi Rahaman đánh đầu dội xà ngang ở phút 37. Dù nỗ lực thêm rất nhiều, họ vẫn không thể ghi thêm bàn, đành chấp nhận thất bại.

Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 2-1 và giữ được chức vô địch ngay sân nhà nâng số lần vô địch giải lên con số 17 và biến Indonesia thành cựu vương của giải đấu.