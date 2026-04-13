Hạ đẹp Indonesia, futsal Thái Lan vô địch Đông Nam Á và nâng tổng số lần vô địch lên con số 17

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hạ đẹp Indonesia, futsal Thái Lan vô địch Đông Nam Á và nâng tổng số lần vô địch lên con số 17

Quốc An

(NLĐO) - Thái Lan giành chức vô địch futsal Đông Nam Á biến Indonesia thành cựu vương trong trận chung kết kịch tính với tỉ số 2-1.

Trận chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 tối 12-4 đã diễn ra kịch tính giữa chủ nhà Thái Lan và đương kim vô địch Indonesia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận cuối cùng giải đấu khu vực, Indonesia và Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm và chơi áp sát, khiến khu vực trung tuyến luôn trong trạng thái "nóng hổi". Trong đó, Indonesia với đội hình trẻ là đội tạo được thế trận nhỉnh hơn với lối chơi pressing hiệu quả, nhiều lần khiến hàng thủ Thái Lan gặp khó khăn.

Ngược lại, các pha dứt điểm của Thái Lan, đáng chú ý là tình huống của Muhammad Osamanmusa vẫn chưa đủ sắc bén khi được thi đấu trên sân nhà.

img

Đến phút 16, Indonesia là đội khai thông thế bế tắc khi Andres Putra dứt điểm cận thành từ một tình huống đá biên nhanh. Dẫu vậy, việc sớm mắc 5 lỗi tổng hợp khiến họ phải chơi thận trọng đến cuối hiệp 1.

Ngay đúng thời điểm nhạy cảm này, đồng hồ chỉ còn 2 giây trước giờ nghỉ, Thái Lan được hưởng quả đá phạt 10m và Itticha đã tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Thái Lan gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội hơn với lợi thế tinh thần đang lên. Bước ngoặt đến ở phút 32, Panut Kittipanuvong đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1.

img

Những phút cuối, thầy trò HLV Souto phải triển khai power-play và suýt gỡ hòa khi Rahaman đánh đầu dội xà ngang ở phút 37. Dù nỗ lực thêm rất nhiều, họ vẫn không thể ghi thêm bàn, đành chấp nhận thất bại.

Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 2-1 và giữ được chức vô địch ngay sân nhà nâng số lần vô địch giải lên con số 17 và biến Indonesia thành cựu vương của giải đấu.

Futsal Việt Nam thua sát nút Indonesia, tranh HCĐ Đông Nam Á

Futsal Việt Nam thua sát nút Indonesia, tranh HCĐ Đông Nam Á

(NLĐO) - Ở trận bán kết 1 Giải futsal Đông Nam Á 2026, futsal Việt Nam đã thất bại sát nút 2-3 trước Indonesia và sẽ bước vào trận tranh hạng 3.

Tuyển futsal Việt Nam trước thế lực mới nổi Indonesia

(NLĐO) - Với vị trí nhì bảng A, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu đương kim á quân châu Á Indonesia ở trận bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026.

HLV Diego Giustozzi: "Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết gặp Indonesia"

(NLĐO) - Trong buổi họp báo trước trận bán kết, HLV tuyển futsal Việt Nam thừa nhận đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn giải đấu.

futsal Thái Lan futsal Đông Nam Á Futsal Indonesia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo