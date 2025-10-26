Tối 26-10, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một học sinh lớp 3 trên địa bàn xã bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Clip: Nước lũ dâng cao tại xã Trà Tân, TP Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc mưa lớn, em Hồ Minh Đăng (SN 2017, trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra phía trước nhà chơi, tắm mưa. Trong lúc chơi đùa, em Đăng không may bị trôi và mắc kẹt trong đường ống nước. Khi được mọi người đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

Nhiều khu vực hạ du bị ngập nặng do mưa lớn, nước từ hồ thủy điện đổ về

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tập, từ đêm 25 đến hôm nay (26-10), trên địa bàn xã có mưa rất lớn, kéo dài liên tục. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi Đà Nẵng, các địa phương miền núi của TP Đà Nẵng đã di dời hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các xã miền núi của Đà Nẵng cũng báo cáo bị sạt lở khắp nơi.

Sạt lở gây tắc đường trên Quốc lộ 14E đoạn qua địa phận xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng (Ảnh: Công an xã Phước Hiệp)

Hiện tại, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn đang có mưa rất lớn, nhất là tại các xã vùng núi. Theo số liệu cập nhật lúc 18 giờ chiều 26-10, lưu lượng nước đổ về thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.281 m3/giây, thủy điện này xả lũ hơn 3.335 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 4 (thủy điện cuối cùng trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Thu Bồn) lên tới hơn 7.450 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 7.200 m3/giây.

Trong khi đó, lưu lượng nước đổ về thủy điện Đăk Mi 4 lúc 17 giờ chiều 26-10 là hơn 2.860 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 2.400 m3/giây (thấp hơn thời điểm trước đó).