Thời sự

Đà Nẵng: Một học sinh bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn

Trần Thường

(NLĐO) – Trong lúc chơi đùa phía trước nhà, một học sinh lớp 3 tại xã vùng cao của Đà Nẵng bị cuốn vào đường ống nước dẫn đến tử vong.

Tối 26-10, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một học sinh lớp 3 trên địa bàn xã bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Clip: Nước lũ dâng cao tại xã Trà Tân, TP Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc mưa lớn, em Hồ Minh Đăng (SN 2017, trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra phía trước nhà chơi, tắm mưa. Trong lúc chơi đùa, em Đăng không may bị trôi và mắc kẹt trong đường ống nước. Khi được mọi người đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 1.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 2.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 3.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 4.

Nhiều khu vực hạ du bị ngập nặng do mưa lớn, nước từ hồ thủy điện đổ về

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tập, từ đêm 25 đến hôm nay (26-10), trên địa bàn xã có mưa rất lớn, kéo dài liên tục. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi Đà Nẵng, các địa phương miền núi của TP Đà Nẵng đã di dời hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các xã miền núi của Đà Nẵng cũng báo cáo bị sạt lở khắp nơi.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 5.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 6.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 7.

Học sinh Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong do mưa lớn và thủy điện xả lũ - Ảnh 8.

Sạt lở gây tắc đường trên Quốc lộ 14E đoạn qua địa phận xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng (Ảnh: Công an xã Phước Hiệp)

Hiện tại, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn đang có mưa rất lớn, nhất là tại các xã vùng núi. Theo số liệu cập nhật lúc 18 giờ chiều 26-10, lưu lượng nước đổ về thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.281 m3/giây, thủy điện này xả lũ hơn 3.335 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 4 (thủy điện cuối cùng trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Thu Bồn) lên tới hơn 7.450 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 7.200 m3/giây.

Trong khi đó, lưu lượng nước đổ về thủy điện Đăk Mi 4 lúc 17 giờ chiều 26-10 là hơn 2.860 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 2.400 m3/giây (thấp hơn thời điểm trước đó).

CLIP: "Hố tử thần" ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy, một người may mắn thoát chết

CLIP: "Hố tử thần" ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy, một người may mắn thoát chết

(NLĐO) – Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, một người dân ở Đà Nẵng suýt mất mạng do mố cầu bị sụp tạo thành hố tử thần, nuốt chửng chiếc xe máy.

Nước sông ở Đà Nẵng đang dâng cao, miền núi sạt lở khắp nơi

(NLĐO) – Nhiều thủy điện ở phía thượng nguồn thông báo xả lũ với lưu lượng lớn, nước sông ở Đà Nẵng đang dâng cao, nhiều nơi nguy cơ bị ngập lụt.

CLIP: Mưa lớn nước đổ như thác ở Đà Nẵng, thủy điện xả lũ lên tới 4.500 m3/giây

(NLĐO) – Hàng loạt thủy điện ở TP Đà Nẵng thông báo xả điều tiết nước, trong đó thủy điện Đăk Mi 4 thông báo xả lũ từ 500 – 4.500 m3/giây.

