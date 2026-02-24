HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hà Lan có tân thủ tướng trẻ nhất lịch sử

Anh Thư

(NLĐO) - Ông Rob Jetten, 38 tuổi, cũng là thủ tướng Hà Lan đầu tiên công khai đồng tính.

Hôm 23-2, ông Rob Jetten đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng trước Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander tại Cung điện Huis ten Bosch ở The Hague.

Theo đài BBC, ông Rob Jetten (38 tuổi) thuộc Đảng Dân chủ 66 (D66)  đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 10-2025 sau khi đánh bại đối thủ Geert Wilders.

Hà Lan có tân thủ tướng 38 tuổi - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten - Ảnh: AP

Ở độ tuổi 38, ông Jetten là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan và cũng là vị thủ tướng đầu tiên công khai đồng tính.

Ông Jetten đã thành lập một chính phủ thiểu số trung hữu với sự tham gia của Đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA).

Đây là một nội các thiểu số, có nghĩa là mọi cải cách lớn trong thỏa thuận liên minh - từ khoản bổ sung 19 tỉ euro cho quốc phòng đến những khoản cắt giảm trong chăm sóc sức khỏe và phúc lợi - đều phải được đàm phán từng phiếu một tại hai viện lập pháp của Hà Lan.

Liên minh này cũng muốn giảm số lượng người xin tị nạn, theo đó những người này phải nộp đơn bên ngoài châu Âu, chứ không phải sau khi họ đến nơi.

Ông Jetten kế nhiệm ông Dick Schoof, người đã lãnh đạo một trong những chính phủ tồn tại ngắn nhất lịch sử Hà Lan.

Trong nội các mới, 7 bộ trưởng đến từ Đảng D66. Trong khi đó, các đảng VVD và  CDA lần lượt đóng góp 6 và 5 bộ trưởng.

