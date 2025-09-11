HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

F-35 Hà Lan, Patriot Đức, máy bay cảnh báo Ý cùng đối phó UAV xâm nhập Ba Lan

Hải Hưng

(NLĐO) - Máy bay chiến đấu NATO lần đầu tiên trong lịch sử đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan.

Bộ Chỉ huy Tối cao Liên minh châu Âu (SHAPE) xác nhận các máy bay chiến đấu Hà Lan phối hợp cùng không quân Ba Lan đã chặn, bắn hạ nhiều UAV được cho là của Nga hôm 10-9.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Đức đặt tại Ba Lan cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng, cùng với máy bay cảnh báo sớm của Ý và máy bay tiếp dầu của NATO - theo tờ Stars and Stripes.

"Đây là lần đầu tiên NATO trực tiếp khai hỏa để ngăn chặn mối đe dọa trên bầu trời đồng minh"- người phát ngôn SHAPE Martin O’Donnell khẳng định.

F-35 Hà Lan, Patriot Đức, máy bay cảnh báo Ý cùng đối phó UAV xâm nhập Ba Lan- Ảnh 1.

Hai máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Hà Lan bay qua biển Bắc vào ngày 28-4. Ảnh: Không quân Mỹ

Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, nhấn mạnh: "NATO đã phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước tình huống, thể hiện năng lực cũng như quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đồng minh".

Ngay sau vụ việc, Ba Lan yêu cầu kích hoạt Điều 4 Hiến chương NATO về tham vấn đồng minh, do cảm thấy an ninh bị đe dọa vì UAV Nga xâm nhập.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh sự việc chứng minh năng lực bảo vệ của liên minh, song đồng minh cần "luôn đi trước một bước" để đối phó với Nga. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc phải dùng đến máy bay chiến đấu để hạ UAV là dấu hiệu NATO chưa được chuẩn bị toàn diện.

Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges nhận định hành động của Nga như sự "tập dượt" nhằm đánh giá phản ứng của NATO. Ông kêu gọi NATO tiến hành tập trận phòng không quy mô lớn để sẵn sàng đối phó các tình huống tương tự.

Phản ứng lan rộng khi nhiều lãnh đạo Mỹ và châu Âu kêu gọi biện pháp mạnh mẽ hơn với Moscow.

Nghị sĩ Mỹ Joe Wilson kêu gọi Tổng thống Donald Trump áp đặt trừng phạt nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự Nga và cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Quan chức phụ trách an ninh và đối ngoại EU Kaja Kallas mô tả đây là vụ vi phạm nghiêm trọng nhất đối với không phận châu Âu kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, đồng thời cho rằng hành động này là có chủ ý.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi NATO xem xét bắn hạ UAV, tên lửa Nga ngay khi chúng còn trong không phận Ukraine để tránh nguy cơ lan rộng.

Trong ngày 10-9, cả Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga đều bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào Ba Lan.

SHAPE cho biết đến sáng sớm 11-9 (giờ địa phương), các lực lượng NATO được đặt trong tình trạng báo động đã trở lại mức độ sẵn sàng tiêu chuẩn.

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky lên tiếng về vụ không phận Ba Lan bị xâm phạm

Tổng thống Zelensky lên tiếng về vụ không phận Ba Lan bị xâm phạm

(NLĐO) - Lực lượng Ba Lan và các đồng minh đã được đặt trong tình trạng báo động nhưng đã trở lại mức độ sẵn sàng bình thường vài giờ sau đó.

Ba Lan muốn kích hoạt Điều 4 NATO sau vụ không phận bị xâm phạm

(NLĐO) - Thủ tướng Donald Tusk ngày 10-9 cho biết Ba Lan đang gần bờ vực xung đột nhất kể từ Thế chiến II sau khi nước này bắn hạ UAV xâm nhập không phận.

Ba Lan bắn hạ UAV xâm nhập không phận trong lúc Nga tấn công Ukraine

(NLĐO) - Ba Lan tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này trong lúc Nga tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào Ukraine.

