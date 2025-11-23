HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

UAV lạ áp sát nhiều sân bay, quân đội Hà Lan nổ súng

Hải Hưng

(NLĐO) – Sân bay lưỡng dụng Eindhoven và căn cứ Không quân Volkel của Hà Lan náo loạn do xuất hiện nhiều máy bay không người lái (UAV) không rõ nguồn gốc.

Việc phát hiện UAV đã khiến sân bay Eindhoven ở miền Nam của Hà Lan phải đình chỉ hoạt động trong nhiều giờ, ảnh hưởng đến cả các chuyến bay dân sự lẫn quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho biết hoạt động không lưu tại sân bay Eindhoven được nối lại vào lúc 23 giờ đêm 22-11 (giờ địa phương), tức khoảng 2 giờ sau khi ông lần đầu tiên thông báo về sự gián đoạn.

"Chúng tôi đã triển khai các biện pháp"- Aljazeera dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan và nhấn mạnh - "Vì lý do an ninh nên chúng tôi không thể chia sẻ thêm thông tin nào khác".

Hà Lan nổ súng UAV lạ gây náo loạn - Ảnh 1.

Căn cứ không quân Folkel ở Hà Lan. Ảnh từ các nguồn mở

Eindhoven là sân bay lưỡng dụng, tức phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự của Hà Lan. "Mọi hoạt động không lưu tại đây đều bị tạm dừng khi chúng tôi phát hiện UAV"- ông Brekelmans cho biết thêm.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hà Lan từ chối trả lời câu hỏi liệu đã xác định được nguồn gốc của các UAV này hay chưa.

Cũng trong ngày 22-11, quân đội Hà Lan cho biết họ đã nổ súng vào các UAV xuất hiện trên Căn cứ Không quân Volkel nhưng không thu hồi được bất kỳ mảnh vỡ nào.

Căn cứ không quân thuộc miền Đông của Hà Lan này báo cáo phát hiện UAV từ 19 giờ đến 21 giờ tối 21-11, theo European Pravda.

"Lực lượng Không quân đã bắn bằng vũ khí mặt đất nhưng những chiếc máy bay không người lái này đã rời khỏi khu vực và mất dấu" - thông cáo cho biết. 

Sau vụ việc, Cơ quan An ninh Hoàng gia Hà Lan và cảnh sát đều được thông báo và đang tiến hành điều tra.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng lưu ý việc sử dụng UAV gần các sân bay bị cấm do nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay. "Tại các căn cứ và cơ sở quân sự, an ninh, hoạt động của UAV là một vấn đề đáng quan ngại"- Bộ này nhấn mạnh.

Các báo cáo về máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp châu Âu trong những tháng gần đây.

Ngày 15-11, một UAV bay gần sân bay Vilnius của Lithuania và chủ sở hữu của UAV này đã bị bắt.

Vào sáng 7-11, sân bay Liège ở Bỉ phải tạm ngừng hoạt động do một máy bay không người lái chưa rõ xuất xứ. Trước đó, vào hồi tháng 9, Ba Lan cũng xác định bị hơn 20 UAV lạ.

Điểm nóng xung đột 6-8: Hà Lan "chơi lớn" với Ukraine, các nước NATO nối gót

Điểm nóng xung đột 6-8: Hà Lan “chơi lớn” với Ukraine, các nước NATO nối gót

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố sẽ là đơn vị đầu tiên mua vũ khí Mỹ cho Ukraine theo cơ chế mới của NATO.

Hà Lan bàn giải pháp mạnh tay tiếp sức cho Ukraine, Đức nói về "giới hạn"

(NLĐO) - Hà Lan có thể đầu tư 700 triệu euro (757 triệu USD) vào máy bay không người lái cho Ukraine.

Tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ trúng UAV ở cảng của Ukraine trên biển Đen

(NLĐO) - Vụ tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ trúng UAV ở biển Đen diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ukraine ký thỏa thuận nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.

Hà Lan UAV Châu Âu
