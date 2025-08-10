"Hà Mẫn Xuyên" Vương Tuấn qua đời do lao phổi, thọ 73 tuổi

Nghệ sĩ Vương Tuấn

Nam nghệ sĩ từng thể hiện xuất sắc nhân vật Hà Mẫn Xuyên - hát cặp với cố NSND Thanh Kim Huệ một thời làm say đắm lòng người trên sân khấu Đoàn cải lương Sài Gòn 3 - đã rời xa sàn diễn mãi mãi. Gia đình nghệ sĩ Vương Tuấn cho biết ông đã qua đời vào lúc 15 giờ 45 ngày 10-8, hưởng thọ 73 tuổi.

Ông tên thật là Lê Văn Công sinh năm 1952 tại Cần Đước – Long An, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông đi theo nghề hát lấy nghệ danh là Vương Tuấn.

May mắn đến với ông khá sớm khi còn rất trẻ đã là một "kép chánh" nổi tiếng. Ông sống rất chân thành, hiền hậu, được lòng anh chị em trong giới nghệ sĩ. Ông diễn những vai kép chánh trên sân khấu Đoàn Sài Gòn 3 sau đó chuyển qua Đoàn Sài Gòn 1, rồi đi theo các đoàn tỉnh như: Đắc Lắc, Vĩnh Long…

Ông có chất giọng trầm ấm, đặc biệt có phong cách ca câu vô vọng cổ bằng hơi dài rất độc đáo, để lại nhiều cảm tình cho khán giả mộ điệu cải lương.

Nhà báo Trần Đại Phú cho biết: "Hai tháng trước ông nhập viện điều trị bệnh lao phổi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ còn phát hiện ông bị bệnh màng não. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, cơn bệnh của anh thuyên giảm và được xuất viện. Nhưng chiều hôm nay, ông đã ra đi mãi mãi, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, người thân và đồng nghiệp".