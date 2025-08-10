HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Hà Mẫn Xuyên" Vương Tuấn qua đời do lao phổi, thọ 73 tuổi

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – Trên sân khấu đoàn Sài Gòn 3, nghệ sĩ Vương Tuấn nổi tiếng với vai "Hà Mẫn Xuyên" trong vở "Tình ca biên giới"

"Hà Mẫn Xuyên" Vương Tuấn qua đời do lao phổi, thọ 73 tuổi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vương Tuấn

Nam nghệ sĩ từng thể hiện xuất sắc nhân vật Hà Mẫn Xuyên - hát cặp với cố NSND Thanh Kim Huệ một thời làm say đắm lòng người trên sân khấu Đoàn cải lương Sài Gòn 3 - đã rời xa sàn diễn mãi mãi. Gia đình nghệ sĩ Vương Tuấn cho biết ông đã qua đời vào lúc 15 giờ 45 ngày 10-8, hưởng thọ 73 tuổi.

Ông tên thật là Lê Văn Công sinh năm 1952 tại Cần Đước – Long An, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông đi theo nghề hát lấy nghệ danh là Vương Tuấn. 

May mắn đến với ông khá sớm khi còn rất trẻ đã là một "kép chánh" nổi tiếng. Ông sống rất chân thành, hiền hậu, được lòng anh chị em trong giới nghệ sĩ. Ông diễn những vai kép chánh trên sân khấu Đoàn Sài Gòn 3 sau đó chuyển qua Đoàn Sài Gòn 1, rồi đi theo các đoàn tỉnh như: Đắc Lắc, Vĩnh Long…

Ông có chất giọng trầm ấm, đặc biệt có phong cách ca câu vô vọng cổ bằng hơi dài rất độc đáo, để lại nhiều cảm tình cho khán giả mộ điệu cải lương.

Nhà báo Trần Đại Phú cho biết: "Hai tháng trước ông nhập viện điều trị bệnh lao phổi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ còn phát hiện ông bị bệnh màng não. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, cơn bệnh của anh thuyên giảm và được xuất viện. Nhưng chiều hôm nay, ông đã ra đi mãi mãi, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, người thân và đồng nghiệp".

Tang lễ của nghệ sĩ Vương Tuấn được tổ chức tại xã Tân Lân – Tây Ninh. Lễ động quan lúc 13 giờ ngày 12-8, sau đó an táng tại đất nhà của gia đình tại tỉnh Tây Ninh.

Lần giở yêu thương từ kịch bản của Thanh Kim Huệ

Lần giở yêu thương từ kịch bản của Thanh Kim Huệ

(NLĐO) - Thực hiện di nguyện của cố NSƯT Thanh Kim Huệ, tiếp tục đưa lên sàn diễn các kịch bản mà bà đã viết, NSƯT Thanh Điền đã lần giở những yêu thương qua vở “Yêu em từ đó”.

NSƯT Thanh Điền dựng vở mới nhớ về NSƯT Thanh Kim Huệ

(NLĐO) - Thanh Điền được xem là người nghệ sĩ năng động luôn hướng đến những công việc cộng đồng với vai trò diễn viên, đạo diễn và truyền nghề cho lực lượng trẻ

