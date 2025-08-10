Ngày 10-8, Đội Cảnh sát giao thông An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM đã xử phạt ông N.T.Đ (ngụ TP HCM) do lái xe rác chuyển làn đường không đúng nơi cho phép.

Tài xế N.T.Đ tại cơ quan công an.

Trước đó, đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM nhận được phản ánh 1 xe rác chạy trên đường đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đội CSGT An Sương xác định người vi phạm là ông Đ., tài xế của một công ty dịch vụ công ích.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. cho biết lúc 20 giờ 6 tối 4-8, ông lái xe chở rác trên đường Tô Ký, khi đến giao lộ Tô Ký - Đông Bắc (phường Trung Mỹ Tây) thì chuyển làn sang trái để quay đầu xe hướng về đường Đỗ Mười. Trong quá trình chuyển làn, ông Đ. đã để xe đi qua vạch phân chia các làn xe cùng chiều.



Cảnh sát lập biên bản vi phạm hành chính ông Đ. về hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép.

Với lỗi này, ông Đ. bị phạt tiền phạt từ 600.000 đồng-800.000 đồng quy định tại điểm a, khoản 2, điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.