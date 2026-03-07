HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup

Đông Linh (theo arsenalfc)

(NLĐO) - Bàn thắng của Eberechi Eze trong hiệp hai giúp Arsenal vượt qua chủ nhà Mansfield Town 2-1, chật vật giành quyền vào tứ kết FA Cup.

Dù chỉ phải làm khách trước đội bóng đang chơi ở giải Hạng Ba Mansfield Town, Arsenal vẫn trải qua 90 phút đầy thử thách trước khi giành chiến thắng 2-1 để góp mặt ở tứ kết FA Cup. 

HLV Mikel Arteta thực hiện tới chín sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Brighton hồi giữa tuần, trong đó, đáng chú ý khi hai cầu thủ mới 16 tuổi là Max Dowman và Marli Salmon được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup - Ảnh 1.

Max Dowman - cầu thủ Arsenal trẻ nhất ra sân tại FA Cup

Chính Dowman – người trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal từng thi đấu tại FA Cup – suýt mở tỉ số ngay phút thứ 5 khi tận dụng sai lầm của thủ môn Liam Roberts. Tuy nhiên, người gác đền của đội chủ nhà kịp sửa sai bằng pha cản phá trong tình huống đối mặt.

Mansfield Town cho thấy họ không hề lép vế dù đang thi đấu tại League One, với đẳng cấp kém xa đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng. 

Đội chủ nhà liên tiếp tạo sức ép về phía khung thành Kepa Arrizabalaga với các pha dứt điểm của Louis Reed, Tyler Roberts và Rhys Oates.

Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup - Ảnh 2.

Noni Madueke ghi bàn thứ 100 cho Arsenal kể từ đầu mùa

Sau quãng thời gian chống đỡ, Arsenal dần lấy lại thế trận. Phút 41, thế bế tắc được phá vỡ nhờ pha phối hợp giữa Gabriel Martinelli và Noni Madueke. 

Cú sút đầu tiên của Madueke bị thủ môn Liam Roberts cản phá nhưng Martinelli kịp trả bóng ngược để cầu thủ chạy cánh người Anh tung cú dứt điểm một chạm đẹp mắt vào góc cao, mở tỉ số cho Arsenal. 

Đây cũng là bàn thắng thứ 100 của "Pháo thủ" trên mọi đấu trường mùa này.

Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup - Ảnh 3.

Will Evans san bằng cách biệt cho chủ nhà Mansfield Town

Tuy vậy, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu. Ngay đầu hiệp hai, sai lầm trong pha chuyền về của Salmon tạo cơ hội để Will Evans cướp bóng rồi băng xuống dứt điểm tung lưới Kepa Arrizabalaga, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

TIN LIÊN QUAN

Trước sức ép từ đội chủ nhà, HLV Arteta buộc phải tung thêm những quân bài chủ chốt vào sân, trong đó có Eberechi Eze. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 66, Eze nhận bóng ngoài vòng cấm, xoay người khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút cực mạnh đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal.

Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup - Ảnh 4.

Madueke và Eze - bộ đôi trên trăm triệu bảng "cứu" Arsenal

Những phút cuối, đội khách vẫn tạo thêm cơ hội khi Bukayo Saka suýt ghi bàn sau pha đột phá trong vòng cấm nhưng thủ môn Liam Roberts kịp cứu thua.

Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup - Ảnh 5.

Chiến thắng quá nhọc nhằn của Arsenal

Dù gặp nhiều khó khăn, Arsenal vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết FA Cup – vòng đấu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4. 

Trước mắt, thầy trò HLV Arteta sẽ chuyển hướng sang đấu trường Champions League với chuyến làm khách trên sân Bayer Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8.

Tin liên quan

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Brighton 1-0 tại sân AMEX, bỏ xa nhóm bám đuổi để thẳng tiến ở cuộc đua vô địch.

Arsenal và thử thách tại thành phố biển

Loạt trận giữa tuần mang đến thử thách thực sự cho Arsenal ở cuộc chiến ngôi đầu sau màn trình diễn thiếu thuyết phục thời gian gần đây của "Pháo thủ".

Arsenal gặp “kẻ huỷ diệt các ông lớn”, Man City đối đầu Newcastle ở vòng 5 FA Cup

(NLĐO) - Lá thăm may rủi đưa Arsenal đụng độ Mansfield, đội bóng được mệnh danh "kẻ hủy diệt các ông lớn", ở vòng 5 Cup FA.

Arsenal Noni Madueke Eberechi Eze Max Dowman vòng 1/8 FA Cup Mansfield Town 1-2 Arsenal Marli Salmon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo