Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup

Dù chỉ phải làm khách trước đội bóng đang chơi ở giải Hạng Ba Mansfield Town, Arsenal vẫn trải qua 90 phút đầy thử thách trước khi giành chiến thắng 2-1 để góp mặt ở tứ kết FA Cup.

HLV Mikel Arteta thực hiện tới chín sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Brighton hồi giữa tuần, trong đó, đáng chú ý khi hai cầu thủ mới 16 tuổi là Max Dowman và Marli Salmon được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Max Dowman - cầu thủ Arsenal trẻ nhất ra sân tại FA Cup

Chính Dowman – người trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal từng thi đấu tại FA Cup – suýt mở tỉ số ngay phút thứ 5 khi tận dụng sai lầm của thủ môn Liam Roberts. Tuy nhiên, người gác đền của đội chủ nhà kịp sửa sai bằng pha cản phá trong tình huống đối mặt.

Mansfield Town cho thấy họ không hề lép vế dù đang thi đấu tại League One, với đẳng cấp kém xa đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng.

Đội chủ nhà liên tiếp tạo sức ép về phía khung thành Kepa Arrizabalaga với các pha dứt điểm của Louis Reed, Tyler Roberts và Rhys Oates.

Noni Madueke ghi bàn thứ 100 cho Arsenal kể từ đầu mùa

Sau quãng thời gian chống đỡ, Arsenal dần lấy lại thế trận. Phút 41, thế bế tắc được phá vỡ nhờ pha phối hợp giữa Gabriel Martinelli và Noni Madueke.

Cú sút đầu tiên của Madueke bị thủ môn Liam Roberts cản phá nhưng Martinelli kịp trả bóng ngược để cầu thủ chạy cánh người Anh tung cú dứt điểm một chạm đẹp mắt vào góc cao, mở tỉ số cho Arsenal.

Đây cũng là bàn thắng thứ 100 của "Pháo thủ" trên mọi đấu trường mùa này.

Will Evans san bằng cách biệt cho chủ nhà Mansfield Town

Tuy vậy, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu. Ngay đầu hiệp hai, sai lầm trong pha chuyền về của Salmon tạo cơ hội để Will Evans cướp bóng rồi băng xuống dứt điểm tung lưới Kepa Arrizabalaga, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trước sức ép từ đội chủ nhà, HLV Arteta buộc phải tung thêm những quân bài chủ chốt vào sân, trong đó có Eberechi Eze. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 66, Eze nhận bóng ngoài vòng cấm, xoay người khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút cực mạnh đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal.

Madueke và Eze - bộ đôi trên trăm triệu bảng "cứu" Arsenal

Những phút cuối, đội khách vẫn tạo thêm cơ hội khi Bukayo Saka suýt ghi bàn sau pha đột phá trong vòng cấm nhưng thủ môn Liam Roberts kịp cứu thua.

Chiến thắng quá nhọc nhằn của Arsenal

Dù gặp nhiều khó khăn, Arsenal vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết FA Cup – vòng đấu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4.

Trước mắt, thầy trò HLV Arteta sẽ chuyển hướng sang đấu trường Champions League với chuyến làm khách trên sân Bayer Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8.