Vùng miền Hà Nội

Hà Nội: 30 xã, phường dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi 2 "siêu dự án" triệu tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hà Nội chỉ đạo dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình nằm trong quy hoạch của 2 "siêu dự án".

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi 30 xã, phường về việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi 2 "siêu dự án", là Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hà Nội: 30 xã, phường sẽ dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi 2 "siêu dự án" - Ảnh 1.

Khu vực triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: HỮU HƯNG

30 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Trong văn bản, thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH-KT) khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo. Đối với phương án xử lý các dự án nằm trong phạm vi ranh giới 2 "siêu dự án", UBND các xã, phường nghiên cứu thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội.

Theo đó, dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình (cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án nêu trên để thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội. Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thì UBND các xã phường phối hợp với Sở QH-KT, Sở Nông nghiệp và Môi trường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Trước chỉ đạo từ thành phố, mới đây, UBND phường Hồng Hà đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện việc tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với toàn bộ các dự án, công trình trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đối với các công trình chưa cấp giấy phép xây dựng, UBND phường Hồng Hà yêu cầu ban hành thông báo tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trong ranh giới dự án.

Cùng với đó, hướng dẫn phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Trước đó, ngày 14-12-2025, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất nguyên tắc, chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic. 2 "siêu dự án" này có tổng số vốn đầu tư khoảng 1,78 triệu tỉ đồng, với quy mô sử dụng đất hơn 20.000 ha, sẽ được triển khai tại Hà Nội để tạo động lực phát triển cho thủ đô.

khu đô thị Olympic Hà Nội đại lộ sông Hồng
