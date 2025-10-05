HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6-10 ứng phó bão số 11 Matmo

Yến Anh

(NLĐO)- Tất cả trường mầm non, phổ thông với 2,3 triệu học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6-10 để ứng phó với bão số 11 Matmo.

Sở GD-ĐT Hà Nội chiều 5-10 cho biết để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6-10 (thứ hai).

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6-10 ứng phó bão số 11 Matmo - Ảnh 1.

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6-10 ứng phó bão Matmo

Đồng thời, chuyển hình thức từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có phương án ứng phó linh hoạt trong tổ chức dạy và học.

Các đơn vị cần thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở GD-ĐT.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 11, Bộ GD-ĐT đã ban hành Công điện số 1753/CĐ-BGDĐT về việc khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó bão số 11. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 11. Các trường cần thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Theo đó, căn cứ tình hình thời tiết và diễn biến thiên tai, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Đồng thời, cần có phương án di dời kịp thời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn để tránh hư hại, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Đối với các đơn vị có học sinh bán trú, phải quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhà trường cũng cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học sinh trong thời gian mưa bão.

Các trường tuyệt đối không tổ chức hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể ở những nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đồng thời, thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các trường cần thường xuyên cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại (nếu có), lên phương án xử lý, khắc phục và báo cáo về Sở GD-ĐT qua Phòng Chính trị, Tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên.

Từ sáng ngày 5-10, trước khi có thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội, nhiều trường học ở Hà Nội đã chủ động cho học sinh học trực tuyến để ứng phó với bão số 11.

Theo cơ quan khí tượng, vùng núi và trung du Bắc Bộ là trọng tâm mưa lớn do bão số 11, lượng mưa từ đêm nay đến hết đêm 7.10 có nơi trên 400mm.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (lượng mưa lớn hơn 150 mm/3h).

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội dự báo từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Tin liên quan

Các sân bay chịu ảnh hưởng của bão số 11 Matmo

Các sân bay chịu ảnh hưởng của bão số 11 Matmo

(NLĐO)- Các sân bay Vân Đồn, Cát Bi chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 11. Các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên chủ động ứng phó.

học sinh học sinh nghỉ học bão số 11 Bão Matmo
