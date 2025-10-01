HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng về việc vì sao không cho học sinh nghỉ học ngày 30-9?

Yến Anh

(NLĐO) - Phản hồi bức xúc vì học sinh không được nghỉ học khi mưa lớn gây ngập lụt ngày 30-9, Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng việc này cần phải cân nhắc kỹ.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội sáng 1-10 cho biết trong các đợt mưa bão, chủ trương của Sở là để các trường chủ động phương án, hình thức học phù hợp, nhất là ở những nơi mưa lớn gây ngập lụt.

Quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ. Việc cho học sinh nghỉ học ngày hôm qua 30-9 do các hiệu trưởng quyết định, căn cứ tình hình thực tế.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng về việc vì sao không cho học sinh nghỉ học ngày 30-9? - Ảnh 1.

Trường THCS Cổ Nhuế 2 (Hà Nội) liên hệ, đặt vấn đề và được đơn vị quân đội đồng ý điều 4 xe chuyên dụng đến đưa học sinh từ trường tới điểm tập kết cao, khô ráo cách trường 200-500 m để phụ huynh đến đón con em về vào trưa ngày 30-9. Ảnh: OFFB

Theo vị này, việc bất ngờ cho nghỉ khi giờ học cận kề, nhiều gia đình đang đưa con tới trường cũng sẽ khiến phụ huynh gặp rắc rối, khó tìm người trông con.

Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngoài ra, sáng 30-9, tuy trời mưa lớn song vào tầm 6-8 giờ, thời gian hầu hết bố mẹ đưa con đi học, số điểm ngập được ghi nhận "rất ít". Đến buổi trưa, khi học sinh đã đến trường mà thông báo nghỉ toàn thành phố sẽ đột ngột.

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và hoàn lưu sau bão đã khiến Hà Nội mưa rất lớn trong ngày 30-9, nhất là từ trưa tới chiều tối. Nhiều tuyến phố biến thành sông, giao thông không ít nơi vào tình trạng hỗn loạn, tê liệt, xe chết máy hàng loạt, người dân cùng phương tiện vật lộn trong biển nước.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng về việc vì sao không cho học sinh nghỉ học ngày 30-9? - Ảnh 2.

Một phụ huynh cõng con lội bộ trên đường phố Hồ Đắc Di chiều ngay 30-9 khi đón con từ trường về nhà. Ảnh: P. Dương

Trước tình hình mưa bão, nhiều trường học tổ chức cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ qua đêm tại trường. Bếp ăn phục vụ bữa tối cho học sinh ở lại trường như bữa bán trú, các thầy cô được phân công quản lý học sinh trong suốt chiều và tối, bảo đảm an toàn như ở nhà.

Chiều 30-9, sau khi làm việc với các ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội, xác định còn nhiều điểm ngập, có thể không rút hết nước vào hôm sau (ngày 1-10) nên Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh cả thành phố nghỉ một ngày để đảm bảo an toàn. Thông báo được đưa ra khoảng 18 giờ 30 ngày 30-9 để các gia đình kịp bố trí người trông con hôm sau.

Sở GD-ĐT Hà Nội ghi nhận hầu hết trường đang khắc phục vệ sinh và dọn dẹp sau khi nước rút để ngày mai 2-10 đón học sinh trở lại.

mưa lớn Hà Nội học sinh nghỉ học bão số 10
