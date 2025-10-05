Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 16 yêu cầu khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 Matmo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Công điện thể hiện, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 3-10, bão Matmo đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm nay. Tại vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo, bão sẽ mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 15-16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và Vịnh Bắc Bộ.

Trong các ngày 5 đến 7-10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, đồng thời gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trong bối cảnh đó, nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi đang mở cửa xả để điều tiết nước, mực nước các sông lớn tại Hà Nội như sông Hồng, sông Đuống vẫn ở mức cao. Một số sông nhỏ như sông Tích, sông Bùi đã vượt báo động III.

Các hồ chứa thủy lợi lớn như Suối Hai, Quan Sơn, Văn Sơn đều đầy nước, vượt ngưỡng tràn. Nhiều khu vực đất, đá bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, Hà Nội vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề từ bão số 10 khi còn hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập úng.

Cơn bão số 10 gây ngập nhiều nơi ở TP Hà Nội

Trước tình hình thiên tai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để chủ động phương án ứng phó từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương sớm thống kê, đánh giá thiệt hại, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất. Các điểm úng ngập phải được xử lý triệt để. Công tác tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy phải được triển khai song song với việc vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất nông nghiệp và lưu thông hàng hóa. Các xã, phường cần theo dõi sát bản tin dự báo khí tượng, thường xuyên cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán, di dời dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn ở các khu vực trũng thấp, ven sông, bãi giữa, nơi có nguy cơ sạt lở cao. Các điểm như xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai hay Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú… phường Hồng Hà và xã Minh Châu được nhấn mạnh là có nguy cơ cao cần lưu ý đặc biệt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, công trình trọng điểm phải được rà soát kỹ lưỡng. Giao thông phải được phân luồng an toàn khi mưa bão đổ bộ, hạn chế người dân qua lại các tuyến đường ngập sâu, dòng chảy xiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và các tỉnh lân cận để điều tiết, vận hành hệ thống tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Các công ty thủy lợi phải chủ động tiêu nước đệm, hạ mực nước hồ chứa để giảm áp lực.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo các công ty thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, nước sạch triển khai phương án chống úng ngập, cắt tỉa cây, khắc phục sự cố điện chiếu sáng và đảm bảo nước sạch cho người dân vùng ngập. Các khu nhà tập thể, chung cư cũ, công trình xuống cấp và tầng hầm dễ ngập phải được kiểm tra, có giải pháp đảm bảo an toàn.

Sở Công Thương cần rà soát dự trữ hàng hóa thiết yếu, cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, vật tư cho người dân khi thiên tai xảy ra. Các khu công nghiệp phải có phương án đảm bảo an toàn trước mưa bão. Sở Y tế chuẩn bị thuốc men, vật tư, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp. Công tác vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh sau mưa bão phải được thực hiện nghiêm ngặt, nhất là ở vùng ngập sâu.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đảm bảo an toàn trường lớp, giáo viên và học sinh. “Căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên”- Công điện nêu rõ.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, cập nhật dự báo khí tượng kịp thời, thông báo trên các nền tảng số để người dân nắm bắt.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội rà soát, đảm bảo an toàn điện, chuẩn bị lực lượng khắc phục sự cố nhanh chóng, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng. Người dân cần được cảnh báo nguy cơ điện giật trong vùng ngập. Đặc biệt, Hà Nội khuyến khích các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến trong ngày 6-10 (thứ hai) nếu thiên tai diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định công tác ứng phó bão số 11 phải được triển khai với tinh thần khẩn trương, chủ động, không để bị động bất ngờ. Toàn bộ hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, vừa khắc phục hậu quả bão số 10, vừa sẵn sàng ứng phó với cơn bão mới, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân Thủ đô.