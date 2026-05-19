Thời sự

Hà Nội đang giải phóng mặt bằng 1.428 dự án

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo UBND TP Hà Nội, thành phố hiện đang triển khai giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, trong đó có nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Ngày 19-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin về tình hình công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn thành phố.

Hà Nội giải phóng mặt bằng 1 . 428 Dự án hạ tầng trọng điểm năm 2026 - Ảnh 1.

Hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Theo ông Dũng, công tác GPMB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án (1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách). Trong số này, thành phố hiện có 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP và phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số vào năm 2026, thành phố xác định việc đẩy nhanh tiến độ GPMB, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Ông Trương Việt Dũng cho biết nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác GPMB, đặc biệt từ cuối năm 2025 đến nay, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm đã hoàn thành GPMB như 4 cầu vượt sông Hồng gồm: cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi; tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70 và tuyến đường Tam Trinh.

Hiện thành phố đang tập trung GPMB đối với các tuyến vành đai 2,5; 3; 3,5 cùng nhiều tuyến giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Thượng Cát. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trước ngày 30-6 đối với 3 cây cầu vượt sông Hồng và các đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2,5.

Cùng với đó, Hà Nội đang triển khai GPMB và đầu tư xây dựng 9 dự án lớn như Khu đô thị thể thao Olympic; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại các phường Phú Diễn và Tây Tựu…

Theo lãnh đạo UBNDTP Hà Nội, để đẩy nhanh tiến độ GPMB trong thời gian tới, thành phố sẽ bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu.

Kết quả thực hiện công tác GPMB sẽ được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh điểm nóng.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận; thực hiện công khai, minh bạch các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để giải thích rõ các quy định pháp luật.

Thành phố đồng thời triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù của trung ương và thành phố, đặc biệt là các chính sách nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng. Công tác bồi thường sẽ gắn với bố trí tái định cư, ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, thời gian tới thành phố tiếp tục xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

