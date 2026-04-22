Thời sự

Bí thư đặc khu Phú Quốc chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng cho APEC 2027

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027.

Ngày 22-4, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc quan trọng để đánh giá tiến độ 16 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Với mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước cuối năm 2026, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh đang chỉ đạo quyết liệt các tổ công tác tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027

Theo báo cáo, tính đến ngày 22-4, về công tác giải phóng mặt bằng cho 16 dự án APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (quy mô 145 ha, ảnh hưởng 1.250 hộ) cho thấy công tác kiểm đếm đạt 94%; đã có 820 hộ bàn giao mặt bằng. Dự án trục chính (dự án 72) dẫn đầu tiến độ với 85% diện tích sạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như trên địa bàn An Thới có 7 dự án với trên 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng (trên 500 hộ phải bố trí tái định cư).

Do đó, không đủ nhà trọ để người dân thuê trọ mặc dù UBND đặc khu đang sửa chữa trên 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lớn để bố trí cho các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng các hộ phần lớn đều muốn nhận tiền tự thuê chỗ ở…

Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành 100% mặt bằng sạch trước 31-12/-026, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, để kịp thời gian, tiến tiến độ thì địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền "đi từng ngõ, gõ từng nhà", giải quyết dứt điểm kiến nghị tại dự án 72 trong tháng 5.

Bí thư đặc khu Phú Quốc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

"Dù áp lực về thời gian và nhân lực rất lớn, nhưng với sự nỗ lực của các tổ công tác, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong việc vận động tuyên truyền kết hợp với các biện pháp cưỡng chế cần thiết.

Trong tháng 5, tập trung xử lý dứt điểm sáu mươi mấy hồ sơ đã đủ điều kiện pháp lý. Việc cưỡng chế phải làm có trọng tâm, đúng quy định để chuyển biến nhận thức của người dân" – ông lê Quốc Anh chỉ đạo.

Thời gian qua, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - liên tục tiếp xúc và vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027.

Song song đó, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cho biết sẽ xem xét giải quyết tái định cư cho các trường hợp đồng sở hữu có nhà ở thực tế trên đất. Đồng thời, đề xuất cơ chế cho người dân không đủ điều kiện tái định cư nhưng không còn nơi ở nào khác được mua nền tái định cư không qua đấu giá để ổn định cuộc sống.

