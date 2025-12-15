TPHCM: 3.690 tỉ đồng mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân

Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án đi qua địa bàn phường Tân Hải và xã Châu Pha, được xác định là một trong những công trình giao thông đường bộ trọng điểm của TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án, tuyến đường Hội Bài - Phước Tân hiện hữu sẽ được mở rộng từ quy mô 16 m lên 72 m, trên chiều dài khoảng 8,8 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.690 tỉ đồng, sử dụng diện tích đất khoảng 61,69 ha. Đây là trục giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối hạ tầng khu vực phía Đông TPHCM và vùng cảng biển trọng điểm.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Điểm đầu dự án tại ngã tư Châu Pha - Tóc Tiên, cách tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 250 m, thuộc địa bàn xã Châu Pha. Điểm cuối kết nối với điểm đầu dự án đường ĐT991B, thuộc địa bàn phường Tân Hải, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các tuyến huyết mạch trong khu vực.

Dự án được thiết kế với vận tốc 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 72 m, gồm 4 làn xe ô tô, 2 làn hỗn hợp và dải an toàn.

Trước đó, vào tháng 5-2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã ban hành quyết định đầu tư dự án. Sau thời gian triển khai các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đến nay dự án đã đủ điều kiện để khởi công theo quy định.

Đường Hội Bài - Phước Tân là một trong những trục giao thông huyết mạch của khu vực. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối trực tiếp khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua tuyến ĐT991B đang thi công.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51, tuyến đường hiện đang quá tải nghiêm trọng, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi đưa vào sử dụng. Qua đó, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị, công nghiệp và hệ thống cảng biển tại khu vực phía Đông TPHCM.