Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường phục vụ nhiệm vụ A80

Theo cập nhật mới nhất từ Công an TP Hà Nội, thời gian cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) sẽ có sự thay đổi.



Hà Nội điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ nhiệm vụ A80. Ảnh minh hoạ

Theo đó, thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong ngày 21-8: Bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 21-8 đến 3 giờ ngày 22-8 (sớm hơn 5 giờ 30 phút theo thông báo trước đó).

Trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể thay đổi, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

Đề nghị nhân dân thường xuyên cập nhật thông tin tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn, và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Công an Hà Nội đề nghị nhân dân chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin liên quan đến việc tổ chức Lễ kỷ niệm để chủ động di chuyển phù hợp, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Hà Nội cấm đường, phân luồng phục vụ nhiệm vụ A80

Trước đó, ngày 14-8, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể quần chúng nhân dân được biết.

Theo kế hoạch vào ngày 21-8, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ tiến Tổng hợp luyện lần 1. Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động này, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.