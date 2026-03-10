Hà Nội dự kiến bỏ tuyển sinh lớp 10 công lập theo khu vực

Năm học 2026-2027, TP Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn xã, phường, trên nguyên tắc "đưa trường học đến gần học sinh", thông qua việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo.

Hà Nội dự kiến bỏ tuyển sinh lớp 10 theo khu vực

Cách làm này nhằm bảo đảm việc phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý; đồng thời tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và chính xác.

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của UBND TP Hà Nội năm học 2026-2027, được công bố ngày 10-3, đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thành phố cũng dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh và bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký vào các trường THPT công lập.

Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính. Mỗi học sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ. Việc này được kỳ vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh, đồng thời thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường mầm non, phổ thông; hơn 2,3 triệu học sinh; hơn 129.000 giáo viên; 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.



Đến thời điểm này, nhiều địa phương dự kiến đẩy lịch thi lớp 10 lên cuối tháng 5, đầu tháng 6 do kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước.