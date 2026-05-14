Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho người đổi xe máy xăng sang xe điện

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Đối tượng áp dụng là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm ban hành nghị quyết và là chủ xe máy chạy xăng khi thực hiện chuyển đổi sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.



Hà Nội dự kiến hỗ trợ mỗi cá nhân chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Mỗi cá nhân được hỗ trợ cho một xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ. Về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng, cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Về hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, cá nhân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.

Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm) đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.

TP Hà Nội cho biết việc hỗ trợ nhóm thường trú/tạm trú từ đủ 2 năm trở lên phù hợp với thực tiễn, ưu tiên nhóm dân cư sinh sống ổn định. Việc chốt điều kiện sở hữu xe và cư trú "tính đến thời điểm ban hành nghị quyết" là bắt buộc nhằm minh bạch hóa đối tượng, ngăn chặn trục lợi như ồ ạt đăng ký tạm trú, mua bán xe cũ nát để lấy tiền hỗ trợ.

Về nguyên tắc hỗ trợ, việc giới hạn "một xe/người" giúp quản lý thực chất, tránh một người đứng tên nhiều xe, đồng thời rút ngắn thời hạn đến trước 1-1-2030 nhằm thúc đẩy người dân chuyển đổi sớm, đồng bộ với lộ trình giảm phát thải và hạn chế xe máy của thành phố.

Hà Nội cho rằng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp thì với thu nhập bình quân của người dân thủ đô (khoảng 15 triệu) thì việc chuyển đổi phương tiện không phải là áp lực lớn đối với người dân.

Về hình thức hỗ trợ bằng vé phương tiện công cộng, Hà Nội cho biết đây là chính sách mang lại lợi ích kép là đảm bảo công bằng cho người sẵn sàng bỏ xe cũ nhưng không mua xe mới, đồng thời trực tiếp hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng. Phương án này góp phần căn cơ vào mục tiêu giảm triệt để xe cá nhân, giải quyết ùn tắc và ô nhiễm môi trường, theo đánh giá của Hà Nội.

Trước đó, ngày 7-5, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội".

Trong tờ trình, TP Hà Nội tiếp tục đề xuất ở giai đoạn 1 (từ 1-7 đến 31-12-2026) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi và vùng đệm thuộc phường Hoàn Kiếm. Trong đó, vùng lõi gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Vùng lõi có diện tích 0,5 km2, chu vi 3,5 km và dân số 20.000 người.

Ở vùng lõi, xe mô tô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm. Riêng xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật.

Trong giai đoạn 1 (1-7 đến 1-10), người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu).

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên và dưới 16 chỗ muốn hoạt động trong vùng lõi phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, và chỉ được phép hoạt động trong vùng lõi từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn bị cấm hoàn toàn. Riêng xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ở vùng đệm, gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ sẽ cấm ô tô trên 16 chỗ từ 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ 30 hàng ngày.

Ở giai đoạn 2 (1-1-2027 đến 31-12-2027), Hà Nội đề xuất mở rộng khu vực thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Ở giai đoạn 3 (1-1-2028 đến 31-12-2029) sẽ mở rộng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.