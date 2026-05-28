Vùng miền Hà Nội

Hà Nội dự kiến thu phí đường bộ vào vành đai 1 từ 1-1-2028

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- TP Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào nội đô, trong vành đai 1 từ ngày 1-1-2028, vào trong vành đai 2 từ ngày 1-1-2030.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Hà Nội thu phí đường bộ vào nội đô từ năm 2028 nhằm giảm ùn tắc - Ảnh 1.

Hà Nội thu phí đường bộ vào vào nội đô năm 2028. Ảnh minh hoạ

Dự thảo dành một chương cho nội dung hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí chống ùn tắc. Theo đó, TP Hà Nội dự kiến lộ trình thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường cụ thể như sau: Khu vực trong vành đai 1 thực hiện từ ngày 1-1-2028; trong vành đai 2 từ ngày 1-1-2030 và trong vành đai 3 từ ngày 1-1-2032.

Theo UBND TP Hà Nội, nội đô thành phố đang chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.

Theo thuyết minh của TP Hà Nội, việc đưa ra lộ trình thu phí theo từng vành đai nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải hành khách công cộng và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Việc ưu tiên triển khai trước trong vành đai 1 xuất phát từ thực tế khu vực này có mật độ dân cư, phương tiện và áp lực giao thông cao nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả thực hiện, thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng ra vành đai 2 và vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý giao thông đô thị.

Hà Nội có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó 1,1 triệu ô tô (chiếm 13,6%) và khoảng 7 triệu xe môtô, xe gắn máy (chiếm 86,7%), chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước tham gia giao thông tại Thủ đô. Trong khoảng 7 triệu xe mô tô và xe gắn máy có 95% phương tiện sử dụng xăng.

Giám đốc Sở GTVT nói gì về thông tin đề xuất thu phí vào nội đô từ năm 2024?

Giám đốc Sở GTVT nói gì về thông tin đề xuất thu phí vào nội đô từ năm 2024?

(NLĐO)- Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội đề xuất thí điểm thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố từ năm 2024, chính thức áp dụng từ năm 2025

Đề xuất "luật hoá" thu phí ôtô vào nội đô TP HCM, Hà Nội

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc phí giao thông nội đô, áp dụng với ôtô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong những khung thời gian nhất định

Hà Nội nói gì về việc sẽ thu phí ôtô vào nội đô?

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời về việc xem xét, phê duyệt Đề án "Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông".

