Bạn đọc

Hình ảnh 2 trạm thu phí mà TPHCM nghiên cứu mua lại để giảm ùn tắc

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- TPHCM đang nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT trên tuyến đường ĐT743 sau nhiều năm ùn tắc, tai nạn kéo dài ở cửa ngõ phía Đông

Video: TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT cầu Ông Bố, Bình Thung

Nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với các khu công nghiệp và cảng logistics phía Đông, hai trạm thu phí BOT trên đường ĐT743 nhiều năm qua liên tục là điểm nóng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lượng xe container, xe tải đổ dồn qua khu vực.

Theo đó, hai trạm BOT được nghiên cứu mua lại nằm trên các tuyến ĐT743B và ĐT743C, thuộc TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 14-5, trạm thu phí cầu Ông Bố nằm trên tuyến ĐT743, gần khu vực ngã tư 550 và cầu Ông Bố, là một trong những điểm thường xuyên ùn ứ phương tiện vào giờ cao điểm.

Đây là tuyến đường kết nối các khu công nghiệp lớn của Bình Dương cũ với Quốc lộ 13 và TPHCM nên lưu lượng xe container, xe tải nặng lưu thông rất lớn.

Anh Nguyễn Văn Tài, tài xế container thường xuyên chở hàng từ cảng Cát Lái đi các khu công nghiệp ở Bình Dương cũ, cho biết mỗi ngày anh phải đi qua cả hai trạm thu phí này. “Có hôm cao điểm sáng, xe nhích từng chút một từ cầu Ông Bố đến ngã tư Bình Thung, mất gần 30 phút mới qua được đoạn đường trên. Xe container nhiều, đường hẹp nên tài xế rất áp lực, nhất là lúc xe máy chen vào giữa. Chỉ cần xảy ra va quẹt nhẹ là kẹt xe kéo dài” - anh Tài nói.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho hay tình trạng ùn tắc đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt vào các khung giờ tan ca công nhân hoặc cuối tuần.

Chị Thơ, ngụ phường Bình Hòa, cho biết hơn 10 năm sinh sống gần khu vực trạm thu phí, chị đã quen với cảnh xe container chạy xuyên đêm. “Buổi tối xe lớn chạy liên tục nên khá ồn. Giờ cao điểm thì thường xuyên kẹt xe, phương tiện chen chúc nên nguy cơ tai nạn cũng cao. Nếu TPHCM mua lại trạm thu phí để giảm ùn tắc thì người dân rất đồng tình” - chị Thơ nói.

Theo phản ánh của người dân, bất cập lớn nhất là nhiều phương tiện chỉ lưu thông quãng đường ngắn từ đường nhánh ra tuyến chính nhưng vẫn phải đóng phí toàn tuyến. Điều này không chỉ làm tăng chi phí vận tải mà còn khiến nhiều tài xế tìm cách né trạm, gây áp lực cho các tuyến đường dân sinh xung quanh.

Đoạn đường từ cầu Ông Bố đến ngã tư Bình Thung dài chưa đầy 20 km nhưng mỗi đầu đường có một trạm thu phí là không phù hợp. Nhiều người dân đề nghị bỏ trạm thu phí để giải quyết tình trạng kẹt xe triền miên ở khu vực này.

Trạm thu phí Bình Thung là trạm BOT nằm trên tuyến ĐT743B, khu vực phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương cũ (nay thuộc TPHCM).

Dự án BOT đường Bình Thung – Tân Vạn do Becamex IDC phối hợp quản lý, vận hành cùng các đơn vị liên quan. Sau khi trạm BOT Bình Thắng dừng thu phí năm 2024, hiện Bình Thung là trạm BOT còn hoạt động chính trên tuyến này.

Mức phí phổ biến hiện nay tại trạm Bình Thung khoảng 10.000 đồng/lượt đối với xe dưới 15 chỗ và từ 20.000 đồng/lượt trở lên đối với xe tải lớn, xe khách tùy loại phương tiện.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, cho biết doanh nghiệp đang phối hợp Sở Xây dựng TPHCM rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng tại khu vực trạm thu phí nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, trước đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã từng thống nhất chủ trương mua lại 2 trạm BOT này, tuy nhiên chưa thể triển khai do vướng cơ chế và thủ tục pháp lý. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM đang tiếp tục nghiên cứu phương án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng nhìn nhận việc để một trạm thu phí chỉ thu 10.000 - 20.000 đồng/xe án ngữ giữa tuyến đường đông đúc là “rất phản cảm”. “Hiện TPHCM đã có cơ chế mới và trong thời gian tới sẽ tính toán đến việc mua lại dự án này” - ông Võ Văn Minh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hòa đồng tình với kiến nghị bỏ trạm thu phí cầu Ông Bố. Theo lãnh đạo phường Bình Hòa, trạm thu phí này đặt ngay trước cổng trụ sở UBND phường và đang kiềm hãm sự phát triển của địa phương.

Ngoài 2 trạm BOT trên tuyến ĐT743, cử tri địa phương cũng đề nghị TPHCM xem xét mua lại trạm thu phí cầu Phú Cường trên đường Huỳnh Văn Cù nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông TPHCM.


TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí ở địa bàn Bình Dương cũ

(NLĐO)- TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT ở Bình Dương cũ để giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cửa ngõ

Di dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13

(NLĐO) - Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13, dự kiến thực hiện trong tháng 5-2026

Sớm tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai

(NLĐO)-Đó là yêu cầu của Bộ Xây dựng liên quan đến trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai bỏ hoang nhiều năm nay

