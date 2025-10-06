HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hà Nội khả năng sắp mưa lớn, cục bộ có nơi trên 150 mm

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng nay 6-10, bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng nay 6-10, bão chỉ còn khả năng gây gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9 ở khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, các vùng biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Hà Nội cảnh báo mưa lớn sau bão số 11 , nguy cơ lũ quét tại 8 tỉnh địa phương - Ảnh 1.

Trận mưa lớn sau bão số 10 ngày 30-9 khiến nhiều địa bàn ở TP Hà Nội ngập sâu

Từ sáng sớm 6-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3giờ); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Ông Khiêm nhận định bão số 11 và hoàn lưu sau bão rất ít khả năng có mưa lớn, dồn dập, gây ngập úng diện rộng như ngày 30-9 vừa qua, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm.

"Không bị tác động của gió bão. Trong sáng nay 6-10, khu vực Hà Nội không có mưa lớn. Từ trưa đến đêm, hoàn lưu sau bão số 11 có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm" - ông Khiêm cho biết.

Trong 9 giờ qua (từ 0 giờ đến 9 giờ ngày 6-10), khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Khoen On 44 mm (Lai Châu); Ít Ong 123,6 mm (Sơn La); Hang Kia 92,6 mm (Phú Thọ); Ngũ Chỉ Sơn 75,6 mm (Lào Cai); Hạ Lang 45,6 mm (Cao Bằng); Mẫu Sơn 140,6 mm (Lạng Sơn); Bản Sen 38,4 mm (Quảng Ninh); Phú Lệ 47,6 mm (Thanh Hoá);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Hà Nội cảnh báo mưa lớn sau bão số 11 , nguy cơ lũ quét tại 8 tỉnh địa phương - Ảnh 2.

8 địa phương có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Phú Thọ và Thanh Hóa từ 40-80 mm, có nơi trên 100 m; Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng từ 30-50 mm, cơ nơi trên 80 mm; Lào Cai và Lai Châu từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường ở 8 địa phương.

Hà Nội cảnh báo mưa lớn sau bão số 11 , nguy cơ lũ quét tại 8 tỉnh địa phương - Ảnh 3.

Hà Nội cảnh báo mưa lớn sau bão số 11 , nguy cơ lũ quét tại 8 tỉnh địa phương - Ảnh 4.

Hà Nội cảnh báo mưa lớn sau bão số 11 , nguy cơ lũ quét tại 8 tỉnh địa phương - Ảnh 5.

Tin liên quan

Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc

Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc

(NLĐO) - Bão Matmo đã làm sập lưới điện, gây ngập lụt, quật ngã cây cối và dải phân cách, tác động đến ngành thủy sản, chăn nuôi... tại một số khu vực.

Chưa ghi nhận bão số 11 gây thiệt hại cho Quảng Ninh

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của bão số 11, khoảng 5 giờ sáng ngày 6-10, tại Đặc khu Vân Đồn đã có mưa vừa theo từng cơn, gió trên biển mạnh cấp 7-8.

Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo hỏa tốc các trường chủ động ứng phó bão Matmo

(NLĐO)- Các nhà trường cần chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên

mưa lớn sạt lở đất Áp thấp nhiệt đới lũ quét bão số 11 Matmo
