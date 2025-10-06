HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc

Anh Thư

(NLĐO) - Bão Matmo đã làm sập lưới điện, gây ngập lụt, quật ngã cây cối và dải phân cách, tác động đến ngành thủy sản, chăn nuôi... tại một số khu vực.

Theo Tân Hoa Xã, bão Matmo, cơn bão số 21 ảnh hưởng đến Trung Quốc trong mùa bão Thái Bình Dương 2025, đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông huyện Từ Văn, TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào khoảng 14 giờ 50 phút hôm 5-10 theo giờ địa phương.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 1.

Đường phố đầy những mảnh tôn, ngói vỡ tại một cảng biển ở TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông do tác động của bão Matmo. Mậu Danh cách TP Trạm Giang chỉ 100 km - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo China Daily, chính quyền huyện Từ Văn đã thành lập 264 đội, cử hơn 2.250 cán bộ đến các khu vực trọng điểm để hỗ trợ và sơ tán dân cư từ trước khi bão đổ bổ. Toàn huyện có 22.041 người phải di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 2.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 3.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 4.

Gió mạnh và mưa lớn gây ngập lụt, quật ngã cả xe tải khi bão Matmo đổ bộ TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông - Ảnh: CẢNH SÁT GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG ĐÔNG/CÔNG AN TỈNH QUẢNG ĐÔNG

Đến sáng 6-10, máy bay không người lái đang được triển khai ở huyện Từ Văn để tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm người bị mắc kẹt và những người đánh bắt cá ở vùng ven biển và vùng trũng.

Cho đến nay, 11.700 du khách đã được thuyết phục rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại thị trấn He'an thuộc huyện Từ Văn, những hộ nuôi tôm đã phải cố gắng thu hoạch sớm trước cơn bão vì lo ngại lượng mưa lớn sẽ làm ảnh hưởng chất lượng nước.

Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 6.

Sóng lớn ập vào cảng biển trong khi người dân phải cố chặn cửa để chống lại gió mạnh vào hôm 5-10 ở TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nhiều khu vực trên đảo Hải Nam, nằm ở phía Nam Quảng Đông, cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn gió mạnh gió mạnh và mưa lớn đến cuối ngày 5-10.

Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 7.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 10.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 11.

Bão Matmo gây nhiều thiệt hại tại TP Văn Xương và TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam - Ảnh: TÂN HOA XÃ/CHINA DAILY

Tại TP Văn Xương, tỉnh Hải Nam, lượng mưa đã vượt quá 200 mm vào sáng 5-10; còn tại thị trấn Phổ Thiên của tỉnh, nước biển đã tràn vào một số đường phố và nhà cửa.

Một phụ nữ địa phương họ Han cho biết bão Matmo đã khiến nước biển tràn vào các trang trại nuôi cá, thuyền đánh cá trôi dạt vào bờ và gà chết nằm rải rác trong chuồng nuôi.

Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 12.
Chùm ảnh: Bão Matmo càn quét Trung Quốc - Ảnh 13.

Mưa to và sóng dữ ở khu vực bờ biển TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam hôm 5-10 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn diện rộng

Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn diện rộng

(NLĐO) - Sáng nay 6-10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m

(NLĐO) - Nằm trong tâm bão Matmo, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, với tổng số người sơ tán vượt quá 151.000 người.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 6-10: Ngày có nắng, có mưa nhẹ

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay ở TP HCM có nắng vào buổi sáng nhưng tiềm ẩn mưa nhẹ vào chiều tối và đêm.

