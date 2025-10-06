HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chưa ghi nhận bão số 11 gây thiệt hại cho Quảng Ninh

Tr.Đức

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của bão số 11, khoảng 5 giờ sáng ngày 6-10, tại Đặc khu Vân Đồn đã có mưa vừa theo từng cơn, gió trên biển mạnh cấp 7-8.

Đến sáng 6-10, ở các khu vực neo đậu, toàn bộ tàu thuyền, phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vẫn được đảm bảo an toàn; tình hình mưa bão trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Chưa ghi nhận bão số 11 gây thiệt hại cho Quảng Ninh - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh kiểm tra vị trí neo đậu của các tàu du lịch

Để chủ động ứng phó với bão, UBND đặc khu Vân Đồn đã thành lập 12 tổ công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tại các địa bàn; kích hoạt phương án "4 tại chỗ", rà soát toàn bộ khu dân cư ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi có yêu cầu. 

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng được huy động tối đa; các công trình hạ tầng trọng yếu như trạm điện, hồ chứa, trường học, trạm y tế đã được gia cố, kiểm tra an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trên địa bàn.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 11, từ đêm và rạng sáng 6-10, khu vực xã Tiên Yên, xã Đầm Hà và một số địa bàn lân cận bắt đầu có gió khoảng cấp 5, cấp 6, giật cấp 6 cấp 7; mưa nhỏ đến mưa vừa ngắt quãng, lượng mưa trung bình dưới 50 mm. Các địa phương vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão và mưa do bão để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Tại các cầu tràn qua sông, qua suối trên địa bàn Tiên Yên (cũ) và Đầm Hà (cũ) đều đã được bố trí sẵn hệ thống barie, sẵn sàng kiểm soát, cấm người và phương tiện qua lại nếu có lũ về do hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài.

Chưa ghi nhận bão số 11 gây thiệt hại cho Quảng Ninh - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Cô Tô giúp ngư dân kiểm tra hệ thống neo buộc, nhắc nhở các hộ dân chủ động gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản

Tuy bão đã suy yếu trên vùng đất liền giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), song công tác ứng phó với bão và đặc biệt là hoàn lưu mưa sau bão vẫn được các địa phương khu vực Tiên Yên (cũ) và Đầm Hà (cũ) tập trung thực hiện, không lơ là, chủ quan.

Đến 6 giờ sáng 6-10, trên địa bàn khu vực TP Móng Cái cũ, thời tiết chỉ có mưa nhỏ, gió nhẹ. Mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân được diễn ra thuận lợi, an toàn.

Tuy nhiên, trước diễn biến của hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng các phường, xã ở khu vực Móng Cái và khu vực Hải Hà đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, theo dõi sát tình hình của mưa, đặc biệt tại các xã khu vực biên giới, để có biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt, khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đi qua các khu vực ngầm tràn trên các sông suối mà lực lượng chức năng đã cảnh báo, đề phòng lũ tràn về.

Các phường, xã duy trì đảm bảo các lực lượng ứng trực, không chủ quan trước hoàn lưu sau bão; kiểm soát chặt chẽ phương tiện tàu thuyền, không để rời vị trí neo đậu khi chưa có lệnh; không để người dân tự ý quay lại các nhà bè nuôi trồng thuỷ sản khi chưa đảm bảo an toàn; duy trì phương án, bố trí máy móc, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố sạt lở các ta luy trên các tuyến giao thông.

Chưa ghi nhận bão số 11 gây thiệt hại cho Quảng Ninh - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Bản tin sáng 6-10: Những địa phương có thể chịu tác động nặng nề từ bão số 11

Bản tin sáng 6-10: Những địa phương có thể chịu tác động nặng nề từ bão số 11

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo áp sát, hàng loạt địa phương vào vùng nguy hiểm; Hình ảnh camera ghi lại cảnh cô gái bị tấn công đến tử vong trên vỉa hè ở TP HCM

Bão số 11 Matmo đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 12, trút mưa hơn 400 mm

(NLĐO) - Từ đêm 5-10 đến trưa 6-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần, gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6-10 ứng phó bão số 11 Matmo

(NLĐO)- Tất cả trường mầm non, phổ thông với 2,3 triệu học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6-10 để ứng phó với bão số 11 Matmo.

