Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa và khẩu hiệu rực rỡ để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Người dân Thủ đô hào hứng chuẩn bị cho Quốc khánh 2-9. Video: Minh Phương
Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Video: Ngọc Dung
Mỗi lá cờ là biểu tượng cho lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam; là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của cả dân tộc, vượt qua bao đau thương mất mát để tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình hôm nay.
Text video:
Người dân Thủ đô hào hứng chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình sắp tới.
