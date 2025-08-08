HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hà Nội ra mắt Website "A80 - Tự hào Việt Nam" chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Website "A80 - Tự hào Việt Nam" được xây dựng với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Sáng 8-8, UBND TP Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam" gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025). Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, thể hiện sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và đầy tâm huyết của Thủ đô.

Ra mắt Website A80 - Tự hào Việt Nam chào mừng 80 năm Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương cổng thông tin điện tử "A80 - Tự hào Việt Nam". Ảnh: Xuân Hoa

Theo Ban tổ chức, "A80 - Tự hào Việt Nam" được thiết kế như trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, giúp người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế tiếp cận kịp thời, chính xác mọi thông tin về lễ kỷ niệm. Nội dung bao gồm lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, y tế; cùng hình ảnh, video truyền hình trực tiếp và những khoảnh khắc đáng nhớ do cộng đồng chia sẻ.

Website "A80 - Tự hào Việt Nam" được xây dựng với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Màu đỏ - vàng chủ đạo tạo không khí trang trọng, rực rỡ nhưng gần gũi, truyền cảm hứng. Trang chủ nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và đội ngũ diễu binh tiến bước, khắc họa tinh thần lịch sử thiêng liêng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết Bố cục các chuyên mục được sắp xếp khoa học, trực quan, từ danh sách sự kiện, thư viện hình ảnh - video, đến bản đồ số tra cứu theo thời gian thực. Website còn tích hợp mạng xã hội để lan tỏa cảm xúc yêu nước và kết nối cộng đồng, đồng thời tái hiện bản sắc văn hóa Hà Nội qua hình ảnh các công trình biểu tượng và chương trình nghệ thuật truyền thống.

Nền tảng A80 tích hợp nhiều tiện ích nổi bật như: Chatbot AI đóng vai trò "trợ lý ảo", tư vấn sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia theo thời gian thực; Bản đồ số tương tác, cập nhật địa điểm diễn ra sự kiện, vị trí màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, khu nghỉ ngơi và ăn uống; Cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình để người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc.

Sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế nhân văn giúp "A80 - Tự hào Việt Nam" lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm, phục vụ tối đa nhu cầu tiếp cận thông tin và tham gia sự kiện.

"A80 - Tự hào Việt Nam" không chỉ là sản phẩm công nghệ phục vụ đại lễ quốc gia, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Hà Nội - nơi hội tụ quá khứ hào hùng, hiện tại sáng tạo và tương lai hội nhập. Việc ra mắt nền tảng cũng thể hiện vai trò tiên phong của Hà Nội trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo để tổ chức các sự kiện văn hóa - chính trị tầm quốc gia, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Thủ đô văn hiến, sáng tạo, hiện đại và hội nhập.

Người dân và du khách có thể truy cập website https://a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam" trên App Store và Google Play để cùng đồng hành, kết nối và tự hào với những mốc son vẻ vang của dân tộc.

Tin liên quan

Cận cảnh những “bông hoa thép” luyện tập diễu binh, diễu hành trên thao trường

Cận cảnh những “bông hoa thép” luyện tập diễu binh, diễu hành trên thao trường

(NLĐO)- Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, hàng ngàn chiến sĩ công an nhân dân vẫn miệt mài luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Ngắm các nữ chiến sĩ quân đội xinh đẹp luyện tập diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Dù trời mưa nhẹ, các đội hình vẫn luyện tập nghiêm túc, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngắm dàn trực thăng 10 chiếc luyện tập đội hình 1-3-3-3 chuẩn bị Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Hằng ngày, 10 trực thăng Mi-8 và Mi-171 cất cánh tại sân bay Hòa Lạc, bay đội hình 1-3-3-3, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Hà Nội Tự hào Việt Nam Quốc Khánh văn hoá
