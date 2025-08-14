HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 134 ngày 13-8 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc.

Công điện nêu rõ trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, khu dân cư và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thủ tướng phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Thủ tướng phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi, rác thải tồn đọng, chưa được thu gom, xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe Nhân dân và làm mất mỹ quan đô thị, nông thôn.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, nhất là những ngày tới cả nước sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Bảo vệ môi trường, ngăn chặn vứt rác bừa bãi

Các địa phương chỉ đạo, huy động các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, trong đó đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân… làm nòng cốt để tổ chức, hướng dẫn, giám sát, thực hiện phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vệ sinh tại các khu dân cư, khu vực công cộng.

Rà soát, bố trí các địa điểm tập kết rác, thùng rác công cộng, trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp tại khu dân cư, chợ, bến xe, trường học, khu vui chơi, giải trí, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng thu gom, tiếp nhận, phân loại và xử lý rác thải kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, nơi công cộng, khu du lịch, đường phố, đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển những ngày trước, trong và sau dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

"Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác bừa bãi" – Thủ tướng yêu cầu.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân làm sạch môi trường

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân làm sạch môi trường

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi, mỗi người dân Thủ đô là một "chiến sĩ môi trường"; mỗi khu dân cư là một "pháo đài sáng, xanh, sạch, đẹp".

Một hộ kinh doanh kiểu “đầu độc môi trường” ở Đồng Nai

(NLĐO)-Lượng nước thải phát sinh không được thu gom triệt để, chảy trực tiếp vào suối cạn trong khu vực có dấu hiệu vượt quy chuẩn kỹ thuật, vi phạm pháp luật

Dân phản ánh bãi rác hôi cả ngày lẫn đêm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng phản hồi

(NLĐO) - Người dân phường Hòa Khánh - Đà Nẵng phản ánh bãi rác Khánh Sơn bốc mùi suốt ngày đêm, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

bảo vệ môi trường thu gom rác thải vệ sinh môi trường kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9 xử lý xả rác
