Công điện nêu rõ trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, khu dân cư và nâng cao chất lượng sống của người dân.



Thủ tướng phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi, rác thải tồn đọng, chưa được thu gom, xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe Nhân dân và làm mất mỹ quan đô thị, nông thôn.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, nhất là những ngày tới cả nước sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Bảo vệ môi trường, ngăn chặn vứt rác bừa bãi

Các địa phương chỉ đạo, huy động các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, trong đó đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân… làm nòng cốt để tổ chức, hướng dẫn, giám sát, thực hiện phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vệ sinh tại các khu dân cư, khu vực công cộng.

Rà soát, bố trí các địa điểm tập kết rác, thùng rác công cộng, trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp tại khu dân cư, chợ, bến xe, trường học, khu vui chơi, giải trí, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng thu gom, tiếp nhận, phân loại và xử lý rác thải kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, nơi công cộng, khu du lịch, đường phố, đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển những ngày trước, trong và sau dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

"Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác bừa bãi" – Thủ tướng yêu cầu.