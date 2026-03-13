Phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ở xã biên giới Thanh Hóa

Ngày 13-3, thông tin từ UBND xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết Trạm Y tế xã vừa phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tiến hành phun khử khuẩn 6 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tiến hành phun khử khuẩn các điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Hồ Thủy

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Lát, việc phun khử khuẩn tại các khu vực bỏ phiếu là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, góp phần bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho cử tri và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Việc phun khử khuẩn sẽ thực hiện tại phòng bỏ phiếu, nơi tiếp đón cử tri, hành lang, lối ra vào và các vị trí thường xuyên có đông người qua lại.

Quá trình phun khử khuẩn được cán bộ Trạm Y tế xã triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn chuyên môn, sử dụng các loại dung dịch khử khuẩn theo quy định của ngành y tế.

Lực lượng y tế cũng phối hợp với các tổ bầu cử kiểm tra, rà soát lại điều kiện vệ sinh môi trường tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời hướng dẫn các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Việc phun khử khuẩn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân, cử tri đi bỏ phiếu

Cũng theo đại diện UBND xã Mường Lát, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho cử tri và các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, ngày 10-3, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm y tế trên toàn địa bàn xã.

Theo kế hoạch, các hoạt động chuẩn bị sẽ được hoàn thành trước ngày 13-3. Công tác trực y tế sẽ được duy trì liên tục từ ngày 14 đến 16-3, bảo đảm sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến sức khỏe có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử.

Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tại các hội nghị về các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm để người dân chủ động thực hiện khi tham gia bầu cử.

Mường Lát là 1 trong 16 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa giáp với nước bạn Lào. Địa phương này có diện tích tự nhiên gần 130 km2, quy mô dân số hơn 7.000 người, là nơi sinh sống tập trung của các dân tộc Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Dao, Kinh.



