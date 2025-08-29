HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm người thả diều, bóng bay ảnh hưởng hoạt động bay dịp 2-9

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Để đảm bảo an toàn cho hoạt động bay dịp Lễ kỷ niệm A80, lực lượng chức năng sẽ cấm mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay.

UBND TP Hà Nội có văn bản về việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Hà Nội sẽ xử lý người thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp 2 - 9 - Ảnh 1.

Trực thăng bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm A80

Theo văn bản, trong các ngày qua, trên địa bàn Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép của các tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng Không quân luyện tập bay phục vụ A80.

Trong thời gian từ ngày 28, 30, 31-8 và 2-9, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm A80.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nội dung Nghị định 36/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (nay gọi là phương tiện bay khác); Quyết định số 95 của Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"; Nghị định số 144/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình đến các tổ chức, cá nhân.

Ảnh hưởng hoạt động bay làm nhiệm vụ A80 tại Hà Nội

Về một số nhiệm vụ cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động của các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác đã được Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu cấp phép; phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp các phương tiện bay không người lái UAV vi phạm, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động người dân không mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay luyện tập và chào mừng Lễ kỷ niệm của Quân chủng Phòng không - Không quân…

Tin liên quan

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

(NLĐO)- Biên đội tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" bay vào Quảng trường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ A80 cùng với nhiều dòng máy bay khác.

Hình ảnh ấn tượng tình quân, dân trong diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Trong quá trình diễu binh, diễu hành, nhiều chiến sĩ quân nhân tranh thủ khoảng nghỉ để giao lưu, bắt tay, trò chuyện, chụp ảnh với người dân.

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Sự kiện lần này quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Mono, Trang Pháp, Trần Tùng Anh…

diễu binh xem diễu binh cấm thả bóng bay bay luyện tập Quốc Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo