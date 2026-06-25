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Thời sự Xã hội

Hà Nội thông tin về công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 29-6.

Chiều 25-6, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Công bố Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Xuân Hải

Tại buổi họp báo, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết hội nghị sẽ diễn ra ngày 29-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của khoảng 1.000-1.200 đại biểu. Trong đó, có khoảng 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo ông Hiếu, hội nghị sẽ tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm; giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cùng những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Thành phố cũng sẽ công bố định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là việc Hà Nội ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham gia tham luận, đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các dự án hợp tác trong những lĩnh vực trọng điểm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Tại hội nghị, thành phố sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn; đồng thời trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Khu vực trưng bày, trải nghiệm công nghệ số cũng sẽ được bố trí để giới thiệu các dự án thu hút đầu tư cùng những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong thời gian qua.

Công bố Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026 - Ảnh 2.

Một góc của hồ Tây. Ảnh: Hữu Hưng

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, Hà Nội sẽ giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thông qua hệ thống sa bàn hiện đại kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video và bản đồ quy hoạch. Các hình ảnh trực quan này sẽ giúp người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư hình dung rõ hơn về định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng của Thủ đô trong tương lai.

Song song với hội nghị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây sẽ là không gian triển lãm chuyên đề giới thiệu toàn diện nội dung quy hoạch, giúp công chúng tiếp cận thông tin một cách trực quan, sinh động.

Theo đại diện Sở Tài chính Hà Nội, tại tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội sẽ bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể có đường kính 7 m, cập nhật đầy đủ các nội dung mới của đồ án quy hoạch 100 năm. Trong khi đó, tầng 4 với diện tích khoảng 1.200 m² được thiết kế thành không gian triển lãm chuyên đề, trưng bày sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu mapping 3D nhằm tái hiện sinh động các định hướng phát triển của Thủ đô.

Ngoài ra, khu vực triển lãm còn trưng bày hệ thống pano khổ lớn giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội qua các thời kỳ; các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố và bản đồ sử dụng đất tại các khu vực đô thị, khu chức năng. Nhiều bản vẽ, mô hình của các dự án tiêu biểu cũng sẽ được giới thiệu tới người dân và nhà đầu tư.

Bảo tàng Hà Nội cũng bố trí khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D về quy hoạch Thủ đô và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách thuận tiện.

Ông Lê Trung Hiếu cho rằng việc tổ chức đồng thời Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô. Đây không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển mới cùng các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương trao cho Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, sự kiện cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của thành phố trong việc tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

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