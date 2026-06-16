Hà Nội tung loạt ưu đãi mới để giữ chân, thu hút bác sĩ

Sở Y tế Hà Nội ngày 16-6 cho biết HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô, trong đó hỗ trợ thêm tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng cho bác sĩ, nhân viên y tế được cử đi luân phiên và dành các khoản hỗ trợ lớn để thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến cơ sở.

Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Nghị quyết gồm 8 điều, áp dụng đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, cơ sở cấp cứu ngoại viện, cơ sở đào tạo y dược, trạm y tế xã, phường cùng đội ngũ nhân viên y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Điểm nổi bật của nghị quyết là các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến.

Theo đó, ngoài các chế độ hiện hành của Trung ương, Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm kinh phí hằng tháng cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y được cử đi luân phiên liên tục từ một tháng trở lên tại các cơ sở y tế.

Mức hỗ trợ được chia theo trình độ chuyên môn. Giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi tháng; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II là 17 triệu đồng; bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I là 12 triệu đồng; bác sĩ 10 triệu đồng. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ đại học được hỗ trợ 8 triệu đồng, trình độ cao đẳng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Theo thành phố, chính sách này nhằm khuyến khích đội ngũ chuyên môn cao tham gia hỗ trợ tuyến dưới, nâng cao năng lực khám chữa bệnh ngay tại cơ sở.

Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở y tế ký hợp đồng với chuyên gia để đào tạo, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật. Mức hỗ trợ theo buổi làm việc là 2 triệu đồng đối với giáo sư, phó giáo sư; 1,5 triệu đồng đối với tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 1 triệu đồng đối với bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I; và 500.000 đồng đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ đại học trở lên.

Đáng chú ý, Hà Nội dành chính sách ưu tiên riêng cho Trung tâm Cấp cứu 115 và hệ thống trạm y tế xã, phường - những đơn vị lâu nay gặp khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao.

Theo nghị quyết, bác sĩ được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc trạm y tế sẽ được nhận hỗ trợ một lần sau tuyển dụng. Trong đó, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I trở lên thuộc nhóm ngành y học được hỗ trợ tương đương 100 lần mức lương tối thiểu vùng I mỗi người; bác sĩ được hỗ trợ bằng 50 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Ngoài ra, viên chức và lao động hợp đồng trong danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội còn được hưởng khoản hỗ trợ đặc thù nghề nghiệp 5 triệu đồng mỗi tháng.