Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM: Người dân được khám sức khoẻ miễn phí và sống khoẻ

Ngày 12-3, 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 19, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Cát Lái.



Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trình bày chương trình hành động với trọng tâm là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông cho biết ngành y tế thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên 77 tuổi, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu đạt 68 năm.

Bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho người già yếu

Theo ông Nam, để đạt được mục tiêu này, từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý xuyên suốt vòng đời.

Thành phố cũng hướng tới mục tiêu đến năm 2030 từng bước miễn phí điều trị y tế ở mức cơ bản cho người dân.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 9

Từ thực tế đại dịch COVID-19 và dịch sởi năm 2024, ông Nam nhấn mạnh việc củng cố hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở là nhiệm vụ cấp thiết.

Ngành y tế sẽ tập trung nguồn lực để bảo đảm 100% trạm y tế phường, xã được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM

Một mô hình đang được ngành y tế thí điểm là "đội chăm sóc sức khỏe liên tục" tại phường Xuân Hòa, dự kiến sớm nhân rộng trên toàn thành phố.

Theo đó, các bác sĩ và điều dưỡng sẽ đến tận nhà khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, bệnh nhân già yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trước băn khoăn của cử tri về tình trạng cung ứng thuốc và vật tư y tế, ông Nam cam kết sẽ chỉ đạo sát sao việc bảo đảm nguồn thuốc, vắc-xin và sinh phẩm. Mục tiêu là người dân luôn được tiếp cận thuốc chất lượng với giá hợp lý và không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở y tế.

Cử tri kỳ vọng vào trạm y tế phường

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Ngọc Thu, cử tri khu phố 3, bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ ứng cử viên. Qua tìm hiểu tiểu sử, bà nhận thấy các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết với sự phát triển của thành phố.

Bà Nguyễn Ngọc Thu, cử tri khu phố 3

Bà Thu cũng đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Theo bà, người dân kỳ vọng các trạm y tế phường được nâng cao năng lực để có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đó, bà cũng thẳng thắn đề nghị ứng cử viên đưa ra các giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực y tế cấp phường và đặc biệt là giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế.

Theo bà Thu, đây là điều kiện tiên quyết để nhân dân cảm thấy an tâm và tin tưởng khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại địa phương mình cư trú.

Cử tri tại các khu phố đã thẳng thắn đặt ra những bài toán thực tiễn nóng hổi

Đáp lại tâm huyết của các ứng cử viên, cử tri tại các khu phố đã thẳng thắn đặt ra những bài toán thực tiễn nóng hổi, từ việc nâng cao năng lực y tế phường xã và giải quyết tình trạng thiếu thuốc, đến những đột phá trong chuyển đổi số, kinh tế số và đổi mới quản lý giáo dục.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 19: Bà Huỳnh Thị Anh Đào, Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn; Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà văn hoá Phụ nữ TP; Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Liên đoàn Triathlon Việt Nam; Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Tân Thuận.



