Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết

Tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới (đám cưới kim cương) của bố mẹ chồng Hà Phương ngoài những người thân trong gia đình, bạn bè còn có sự góp mặt của Minh Tuyết và ca sĩ Trần Sang.

Điểm nhấn cảm xúc của buổi tiệc là nghi thức "Trao lại ký ức". Hà Phương cùng các thành viên trong gia đình chuẩn bị những ca khúc, lời chúc đến bố mẹ chồng.

Vẻ đẹp rạng rỡ của Hà Phương trong đầm vàng

Minh Tuyết không kém cạnh với đầm đỏ, "đọ sắc" cùng chị gái

"Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng tôi chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn" - Hà Phương chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ tin vui con gái thứ hai của cô và tỉ phú Chính Chu đã được tuyển thẳng vào Đại học Brown bằng việc nhuộm màu nâu và trắng cho cún cưng. Đây là màu sắc chính thức của Đại học Brown. Trước đó, con gái lớn của nữ ca sĩ cũng được tuyển thẳng vào trường Đại học Columbia.

"Chúng tôi muốn giữ những khoảnh khắc này cho riêng gia đình, nhưng cũng muốn ghi lại niềm vui theo cách đặc biệt" - nữ ca sĩ lý giải.

Khi được hỏi về việc thường xuyên giữ kín đời tư, Hà Phương bày tỏ: "Trong cuộc sống riêng, tôi luôn muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, chúng tôi muốn trân trọng trong vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi.

Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa vì chúng tôi có thể cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm của bố mẹ chồng và cũng ghi nhận sự trưởng thành của các con".

Hà Phương và bạn thân Trần Sang

Cùng trình diễn tại tiệc kỷ niệm "đám cưới kim cương"