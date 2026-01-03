HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Hà Phương cùng em gái là ca sĩ Minh Tuyến khoe sắc trong tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ chồng.

Tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới (đám cưới kim cương) của bố mẹ chồng Hà Phương ngoài những người thân trong gia đình, bạn bè còn có sự góp mặt của Minh Tuyết và ca sĩ Trần Sang.

Điểm nhấn cảm xúc của buổi tiệc là nghi thức "Trao lại ký ức". Hà Phương cùng các thành viên trong gia đình chuẩn bị những ca khúc, lời chúc đến bố mẹ chồng.

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 1.

Vẻ đẹp rạng rỡ của Hà Phương trong đầm vàng

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 2.

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 3.

Minh Tuyết không kém cạnh với đầm đỏ, "đọ sắc" cùng chị gái

"Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng tôi chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn" - Hà Phương chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ tin vui con gái thứ hai của cô và tỉ phú Chính Chu đã được tuyển thẳng vào Đại học Brown bằng việc nhuộm màu nâu và trắng cho cún cưng. Đây là màu sắc chính thức của Đại học Brown. Trước đó, con gái lớn của nữ ca sĩ cũng được tuyển thẳng vào trường Đại học Columbia.

"Chúng tôi muốn giữ những khoảnh khắc này cho riêng gia đình, nhưng cũng muốn ghi lại niềm vui theo cách đặc biệt" - nữ ca sĩ lý giải.

Khi được hỏi về việc thường xuyên giữ kín đời tư, Hà Phương bày tỏ: "Trong cuộc sống riêng, tôi luôn muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, chúng tôi muốn trân trọng trong vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi. 

Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa vì chúng tôi có thể cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm của bố mẹ chồng và cũng ghi nhận sự trưởng thành của các con".

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 4.

Hà Phương và bạn thân Trần Sang

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 5.

Cùng trình diễn tại tiệc kỷ niệm "đám cưới kim cương"

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 6.

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 7.

Gia đình ca sĩ Hà Phương

Hà Phương rạng rỡ đầm vàng, "đọ dáng" cùng Minh Tuyết - Ảnh 8.

Tin liên quan

Minh Tuyết tự sự qua bài hát của cha, Hà Phương dính "tình tay ba"

Minh Tuyết tự sự qua bài hát của cha, Hà Phương dính "tình tay ba"

(NLĐO) - Minh Tuyết lần đầu trình diễn bài "Mùa hạ chia xa" của nhạc sĩ Trần Quang Hiển trong khi Hà Phương kể chuyện "tình tay ba" trong vở kịch.

"Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương hoài niệm đầu Xuân Ất Tỵ

(NLĐO) - "Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương cùng Trần Sang, Thái San tung bộ ảnh thời trang mang hơi hướng thập niên 1990 sang trọng tại tuyến metro số 1.

Hà Phương kể kỷ niệm về "cha Ralph" Richard Chamberlain

(NLĐO) - Ca sĩ Hà Phương xúc động chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của cô cùng cố tài tử "Tiếng chim hót trong bụi mận gai".

kỷ niệm ngày cưới Hà Phương Minh Tuyết đám cưới kim cương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo