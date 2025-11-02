HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hà Thị Hậu vô địch đường chạy trail 105 km tại Trung Quốc

Đông Linh - Ảnh: FBNV

(NLĐO) - "Nữ hoàng chạy trail" Hà Thị Hậu xuất sắc giành chức vô địch cự ly 105km tại Tsaigu Trail 2025 tổ chức ở Trung Quốc.

Mười ngày trước, Hà Thị Hậu về nhì bảng nữ cự ly 60 km, giải chạy địa hình Ultra Trail tại Ninghai. Chiều 1-11, cô gái quê Lào Cai xuất sắc đăng quang ngôi vô địch cự ly 105 km tại giải chạy địa hình Tsaigu Trail, phía Tây tỉnh Chiết Giang.

Hà Thị Hậu vô địch đường chạy trail 105 km tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Hà Thị Hậu trên cung đường gian nan của Tsaigu Trail

Xen giữa hai sự kiện chạy trail gian khổ nhưng vô cùng danh giá, Hà Thị Hậu lưu lại Trung Quốc, tích cực chạy tập luyện mỗi ngày trên các cung đường đồi núi ở Lâm Hải, mà cứ ngỡ như đang chạy trên phố núi quê nhà. Nỗi nhớ quê hương và niềm tự hào được chạy cùng các ngôi sao hàng đầu châu Á thôi thúc Hậu và cô phô diễn hết năng lực trên đường chạy.

Hành trình vô địch

Xuất phát từ lúc 5 giờ 30 sáng (giờ Việt Nam), Hà Thị Hậu cạnh tranh quyết liệt với 2 đối thủ mạnh nhất, trong đó có chân chạy nổi tiếng người Pháp Aurore Dacier. Cô gái Việt Nam bé nhỏ khởi đi khá tốt. luôn có mặt ở vị trí dẫn đầu trong khoảng 40 km đầu tiên.

Hà Thị Hậu vô địch đường chạy trail 105 km tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Hà Thị Hậu nỗ lực trên đường đua

Khi bị Aurore Dacier vượt qua ở km thứ 48, Hà Thị Hậu đã thi đấu đầy nỗ lực và "đòi" lại được vị trí dẫn đầu ở km cuối cùng trước khi lao nhanh về đích với thành tích 13 giờ 27 phút 41 giây trong sự ngưỡng mộ, những tràng pháo tay vang dội từ các chân chạy quốc tế cũng như khán giả.

Hà Thị Hậu vô địch đường chạy trail 105 km tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Về đích trong niềm hân hoan của khán giả

Chiến tích này của Hà Thị Hậu đã làm bùng nổ các diễn đàn chạy bộ, tiếp tục gây xôn xao dư luận người hâm mộ như cô đã từng làm trong gần 5 năm qua.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ khẳng định danh hiệu "Nữ hoàng chạy trail" của Việt Nam và chân chạy trail hàng đầu của phái nữ châu Á, cô nhận về phần thưởng "khủng" khoảng 7.000 USD (có nguồn tin đưa đến 13.000 euro, tức hơn 390 triệu đồng).

Khắc nghiệt Tsaigu Trail 2025

Tsaigu Trail 2025 diễn ra tại thành phố Lâm Hải (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Cự ly 105km nữ có sự tham gia của Hà Thị Hậu là nội dung khắc nghiệt nhất, đòi hỏi sự bền bỉ của ý chí và thể lực phi thường.

Hà Thị Hậu về đích trước tiên - Clip: Hau Ha Trail Runner

Đây là năm thứ 10 giải đấu được tổ chức, kỷ niệm cột mốc quan trọng đầu tiên của một trong những sự kiện chạy trail lâu đời và uy tín Trung Quốc. 

Điều làm nên danh tiếng của Tsaigu Trail không chỉ ở tiền thưởng, mà còn ở độ khắc nghiệt hiếm có, từ địa hình hiểm trở với những cung đường mòn phủ đá; khí hậu thất thường với thời tiết nóng, lạnh, mưa, gió – có thể xuất hiện tất cả trong cùng một ngày đua và thử thách tinh thần: 

Không chỉ cần thể lực, mà còn cần ý chí bền bỉ để đi đến mét cuối cùng.

Hà Thị Hậu vô địch đường chạy trail 105 km tại Trung Quốc - Ảnh 4.

Bản đồ đường chạy 105 km Tsaigu Trail 2025

Hàng năm, nhiều chân chạy hàng đầu cùng với những vận động viên đam mê chinh phục khác đã đổ về tỉnh Chiết Giang, cùng nhau vượt qua các cung đường chạy đầy thử thách với địa hình núi, nhiều đá, dốc cao gồ ghề, rừng tre và đường mòn.

Hà Thị Hậu vô địch đường chạy trail 105 km tại Trung Quốc - Ảnh 5.

Cô gái Việt Nam chiến thắng đường đua danh giá

Hà Thị Hậu được mời đích danh tham dự khi cô nằm trong tốp các VĐV chạy trail hàng đầu của châu lục cũng như thế giới. Chính Hậu thừa nhận, vị trí thứ 4 tại giải Ultra Trail Mont Blanc đã giúp cô có tấm vé tham dự Tsaigu Trail và lên ngôi vô địch ngay ở lần đầu góp mặt.

Thành tích của Hà Thị Hậu trong năm 2025:

+ Vô địch cự ly 105 km tại Tsaigu Trail

+ Hạng 2 cự ly 60 km tại UTMB Ninghai

+ Hạng 3 tại Hongkong100

+ Hạng 6 tại Western States 100

+ Vô địch cự ly 75 km tại Vietnam Moutain Marathon 2025

Hà Thị Hậu Chiết Giang Tsaigu Trail 2025 chạy trail "Nữ hoàng chạy trail"
