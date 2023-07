World Marathon Majors là hệ thống 6 giải chạy cự ly 42,195 km danh giá và uy tín nhất trên thế giới gồm: New York City Marathon, Boston Marathon, Chicago Marathon (Mỹ), London Marathon (Anh), Berlin Marathon (Đức) và Tokyo Marathon (Nhật Bản). Những ai tham dự và hoàn thành cả 6 giải chạy này sẽ được ghi nhận thành tích, đồng thời được trao tặng kỷ niệm chương hình bông tuyết 6 cánh - tượng trưng cho 6 giải đấu - mang tên Six Star Finishers.



Bông tuyết đầu tiên cho runner Việt

Cộng đồng chạy bộ luôn cho rằng Nguyễn Tiểu Phương và Chi Nguyễn chính là những người Việt Nam đầu tiên được World Marathon Majors vinh danh dù trước 2 phụ nữ quả cảm này, một số người Việt khác cũng nhận được Six Star Finishers nhưng tất cả đều sinh sống ở nước ngoài với điều kiện tập luyện đầy đủ. Đây chính là khác biệt lớn nhất tạo nên những chân chạy (runner) nghiệp dư đam mê vô bờ bến với đường chạy và luôn khát khao vượt qua những cột mốc phải chinh phục tự đặt ra cho cuộc đời.

Tiểu Phương (phải) và Chi Nguyễn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhận tấm kỷ niệm chương bông tuyết vào tháng 3-2023 sau khi hoàn thành đường chạy 42,195 km tại Tokyo, Nguyễn Tiểu Phương vô cùng phấn khích với "sứ mệnh tự trao", cũng chính là tên gọi buổi gặp gỡ nhỏ với cộng đồng chạy bộ do chị tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời công bố một dự án. Theo chị, dự án này có thể giúp nhiều phụ nữ Việt Nam tập chạy bộ, rèn luyện sức khỏe để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.



Nguyễn Tiểu Phương quyết định tập chạy vào sáng sớm trên những con phố xung quanh nhà từ năm 2013, sau khi chứng kiến sự kiên cường, bền bỉ của các VĐV tham dự New York City Marathon. Hai, ba năm tự chạy một mình rồi tập chung với các nhóm bạn, chị trở thành một runner thực thụ lúc nào không hay.

Nguyễn Tiểu Phương

Duy trì chế độ sinh hoạt chặt chẽ, chị ngủ sớm và xỏ giày chạy từ 3 giờ sáng theo giáo án và chế độ dinh dưỡng được thiết kế khoa học. Chạy và tham gia các giải chạy phong trào khi ấy vẫn còn rất mới mẻ, Tiểu Phương đã chinh phục hàng chục cuộc thi với nhiều chiến tích vang dội - từ 5 km, 10 km cho đến Ironman, 21 km rồi cả marathon và "không có đối thủ" trong nhóm tuổi 40-49 hạng phong trào.

Được nghe kể về vô số giai thoại xung quanh tấm kỷ niệm chương bông tuyết, Tiểu Phương lên kế hoạch chinh phục 6 siêu giải marathon lớn nhất hành tinh dù biết rõ phải khổ luyện để đạt chuẩn thi đấu, chưa kể phải có nguồn kinh phí khá lớn cho việc đi lại, ăn ở và đăng ký tham dự.

Hành trình của Nguyễn Tiểu Phương bắt đầu bằng việc dành 3 năm thi đấu khắp nơi trên thế giới, tích lũy đủ chuẩn để được góp mặt tại 6 siêu giải. Chỉ trong vòng 3 tháng của năm 2019, chị hoàn thành 3 giải tại Berlin, Chicago và New York.

Khi tình hình an ổn trở lại vào năm 2022 sau hàng loạt sự kiện thể thao bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19, Tiểu Phương mới tham dự Boston Marathon và London Marathon rồi hoàn tất "mục tiêu cuộc đời" tại Tokyo Marathon vào tháng 3-2023. Chị cùng với 3.000 VĐV trên toàn thế giới được nhận kỷ niệm chương danh giá hình bông tuyết Six Star Finishers nhưng lại là người Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này.

Lặng lẽ Chi "Kenya"

Được xem là "người ồn ào" do thường xuyên đảm nhiệm vai trò MC ở hầu hết các giải chạy lớn trong nước, thế nhưng Nguyễn Linh Chi - hay Chi Nguyễn, Chi Kenya như cộng đồng chạy bộ vẫn gọi thân mật - lại khá kín tiếng về bản thân, nhất là về việc chị chạy và chinh phục 6 siêu giải marathon.

Hơn 10 năm "xỏ giày và chạy", Chi Nguyễn xem chạy bộ là cách giúp chị cân bằng cuộc sống. Được xem là một runner phong trào có thành tích tiệm cận với các chân chạy chuyên nghiệp ở Việt Nam, thành tích đầu tiên của Chi Nguyễn rất đáng nể bởi chỉ "chạy cho vui" khi đi du lịch Campuchia nhưng chị vẫn hoàn thành cự ly 21 km Giải Angkor Wat International dưới 2 giờ.

Chi Nguyễn

Chi Nguyễn thử sức và thích nghi nhanh ở những giải chạy địa hình (trail) như Vietnam Mountain Marathon dài 100 km (á quân), Angkor Ultra Trail ở Campuchia cự ly 128 km (hạng 5) hay hoàn thành cự ly 100 km ở Ultra Trail du Mont-Blanc ở Thụy Sĩ, một trong những giải chạy địa hình uy tín nhất thế giới ở châu Âu.

Chuyển dần sang các giải chạy đường trường (road), Chi Nguyễn về đích thứ 3 ở giải Marathon Techcombank 2017, quán quân nữ ở Long Biên Marathon 2018 và 2020. Chị trở thành người Việt đầu tiên đạt đủ chuẩn để tham dự Boston Marathon 2019 nhưng cần thêm 5 năm để hoàn thành chặng cuối trong 6 siêu giải marathon.

Nhận bib (số thi đấu) từ năm 2019 nhưng London Marathon khiến Chi Nguyễn phải chờ đợi lâu nhất, hết giải bị hoãn, hủy vì đại dịch COVID-19 trong 2 năm 2020, 2021 đến sự cố ngoại giao năm 2022 rồi tai nạn bất ngờ chỉ 1 tháng trước ngày sang Anh vào tháng 4-2023.

Vượt qua tất cả trở ngại, Chi Nguyễn chạm tay ở đích đến mà mọi runner mơ ước, nhận tấm kỷ niệm chương hình bông tuyết Six Star Finishers mà lòng rưng rưng với toàn bộ chặng đường đã qua.