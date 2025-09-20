HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hạ tiếp Everton, Liverpool giữ mạch toàn thắng Giải Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Chưa chứng tỏ được sức mạnh khủng của hàng công, Liverpool vẫn biết cách vượt qua Everton ở trận derby Merseyside để giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Trận cầu sớm nhất vòng 5 Premier League tối 20-9 tại sân Anfield khởi đầu theo cách không thể thuận lợi hơn cho Liverpool. Đoàn quân của HLV Arne Slot chỉ mất 10 phút để xuyên thủng mành lưới đối thủ láng giềng. Từ pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Ryan Gravenberch băng lên dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số cho "Lữ đoàn đỏ".

Everton gục ngã derby Merseyside, Liverpool toàn thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Ryan Gravenberch mở tỉ số cho đội chủ nhà

Không dừng lại ở đó, thế trận tấn công áp đảo giúp Liverpool sớm nhân đôi cách biệt. Phút 29, tân binh Hugo Ekitike tận dụng sai sót của hàng thủ Everton, thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong sự vỡ òa của khán giả Anfield. 

TIN LIÊN QUAN

Hai pha lập công sớm giúp chủ nhà thoải mái triển khai lối chơi, trong khi Everton bế tắc và gần như không tạo được sức ép đáng kể trong hiệp 1.

Everton gục ngã derby Merseyside, Liverpool toàn thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Hugo Ekitike nhân đôi cách biệt cho "The Kop"

Sau giờ nghỉ, kịch bản thay đổi khi Everton dồn toàn lực tấn công. Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV David Moyes ít nhiều mang lại hiệu quả. Phút 58, Iliman Ndiaye và Jack Grealish phối hợp đẹp mắt trước khi Idrissa Gueye dứt điểm tung lưới thủ thành Alisson, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng giúp đội khách chơi hưng phấn hơn, liên tiếp gây sóng gió trước khung thành Liverpool.

Everton gục ngã derby Merseyside, Liverpool toàn thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Idrissa Gueye thu ngắn cách biệt còn 1-2 cho Everton

Tuy nhiên, trong những thời khắc khó khăn, bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu Premier League lên tiếng. HLV Arne Slot tung Florian Wirtz và Alexander Isak vào sân để gia cố tuyến giữa, đồng thời giảm tải áp lực cho hàng thủ. Lối chơi cân bằng trở lại, Liverpool đứng vững trước các đợt tấn công của Everton và bảo toàn chiến thắng 2-1.

Everton gục ngã derby Merseyside, Liverpool toàn thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Liverpool đứng vững đến phút cuối, bảo toàn chiến thắng

Ba điểm giúp "Lữ đoàn đỏ" toàn thắng cả 5 trận đầu mùa, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Trái lại, Everton nhận trận thua thứ hai và vẫn loay hoay tìm công thức ổn định.

Everton gục ngã derby Merseyside, Liverpool toàn thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Liverpool và kỳ tích toàn thắng 5 trận mở màn mùa giải

Màn trình diễn của Liverpool ở derby Merseyside cho thấy sức mạnh tấn công ấn tượng nhưng cũng bộc lộ những lỗ hổng cần khắc phục, nhất là khả năng kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Dẫu vậy, chiến thắng trước kình địch cùng chuỗi khởi đầu hoàn hảo là tín hiệu lạc quan cho tham vọng chinh phục ngôi vương mùa này.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Liverpool - Everton: Quyền lực trận derby Merseyside

Soi tỉ số trận Liverpool - Everton: Quyền lực trận derby Merseyside

(NLĐO) - Liverpool muốn nối dài chiến thắng trong trận derby Merseyside như từng thắng Everton 4 lần tiếp ở sân Anfield.

Trang mới của Liverpool tại Champions League

Những chiến thắng trước Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Burnley hay Atletico Madrid không thể xem là chuyện may mắn của Liverpool

Trung vệ thành người hùng, Liverpool thắng nghẹt thở ở phút 90+2

(NLĐO) - Dẫn trước hai bàn chỉ sau 6 phút thế nhưng Liverpool phải thi đấu chật vật đến tận phút bù giờ mới giành được chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid.

vòng 5 Ngoại hạng Anh :Liverpool 2-1 Everton Ryan Gravenberch Hugo Ekitike Liverpool derby Merseyside
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo